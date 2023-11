Himmel, Herrgott, Sakrament: Allgäuerin spielt in BR-Bogner-Serie

Die Kemptener Schauspielerin Stephanie Marin spielt in der BR-Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ von Kult-Regisseur Franz Xaver Bogner mit. Das ist ihre Rolle.

02.11.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Die neue Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ des Bayerischen Fernsehens (BR) ist ein Renner: Mit einem Marktanteil von bis zu 27,9 Prozent erreichte sie zum Start eine Top-Quote, teilt der Sender mit. Die sechsteilige Serie von Kult-Regisseur Franz Xaver Bogner sei nach „Fastnacht in Franken“ und der Starkbierprobe am Nockherberg die erfolgreichste Sendung des Jahres im BR-Fernsehen. Sie lehnt sich an das gleichnamige Sachbuch des Münchner Pfarrers Rainer Maria Schießler an. Im Film heißt er Hans Reiser und wird gespielt von Stephan Zinner. In der letzten Folge hat Schauspielerin Stephanie Marin vom Theater in Kempten einen kleinen Auftritt mit ihm.

