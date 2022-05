Das ist beim Himmelfahrtsmarkt in Kempten geboten

Attraktionen und Händler kommen zum Himmelfahrtsmarkt 2022 im Mai nach Kempten. Das erwartet Familien und Kaufsbegeisterte neben Nervenkitzel beim Jahrmarkt.

10.05.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Autoscooter, Kettenkarussell und Imbissstände mit Crêpes oder glasierten Früchten kommen von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, für den Himmelfahrtsmarkt nach Kempten. Laut Mitteilung ist das Marktgelände auf dem Königsplatz täglich zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet.

Wie schon im Herbst findet entlang der Residenz neben dem Rummel auch ein Händlermarkt in Kempten statt

Neu dabei bei dem Jahrmarkt, der wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge nicht stattfand, ist beispielsweise ein Überschlagskarussell. Am Freitag, 27. Mai, gibt es beim Familientag ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften. Wie schon beim Herbstmarkt präsentieren außerdem beim Händlermarkt am Donnerstag, 26. Mai, und Freitag, 27. Mai, zwischen 9 und 19 Uhr 55 Ausstellerinnen und Aussteller unter anderem Schmuck, Haushaltswaren und Lederprodukte entlang der Residenz.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".