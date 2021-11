Hindernislauf zwischen Autos

Immer wieder haben Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität Probleme, einfach und sicher voranzukommen. Auch der Parkplatz an einem Gesundheitszentrum macht nicht alle glücklich

25.11.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Wer mit Behinderungen lebt, auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen ist, trifft oft auf Hindernisse, die das Vorankommen erschweren oder unmöglich machen. Probleme kann es in vielen innerstädtischen Bereichen geben. Ein Beispiel: AZ-Leser Friedhelm Hopp kritisiert die Situation am Cambomed, einem Gesundheitszentrum an der Rottachstraße mit Ärzten, Physiotherapie, Sanitätshaus und Apotheke. Es sei nicht „irgendeine Gewerbeimmobilie“, sondern eine vorwiegend auf ältere Menschen, Patienten mit Mobilitätseinschränkungen, Schwangere und Behinderte ausgerichtete Anlage.