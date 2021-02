Hinter den Kulissen in Kempten tut sich was: Wo es Wechsel gibt

In der ehemaligen Kremser-Fabrik bietet die Volkshochschule künftig neue Kurse an. Was sich sonst in Kempten tut.

Durch die Corona-Pandemie scheint das öffentliche Leben in Kempten zum Erliegen gekommen zu sein. Doch hinter den Kulissen tut sich was: Die Kunstschule, die 2016 als Teil der Volkshochschule (VHS) eröffnet hat, wird erweitert. Das „Haus für historisches Handwerk“ allerdings macht auch nach dem Lockdown nicht mehr auf. Die Räume wird nach Angaben der Stadtverwaltung künftig das Amt für Jugendarbeit nutzen.

Rudolf Müller-Tolk: "Das war mein Lebenswerk"

Die Stadt hat den Mietvertrag mit dem Allgäuer Burgenverein zum 31. März gekündigt. Das Dachgeschoss stehe dem Verein aber weiter zur Verfügung und auch das Burgenmuseum bleibe bestehen, heißt es von der Stadtverwaltung. Rudolf Müller-Tolk, der das „Haus für historisches Handwerk“ auf der Burghalde einst initiiert hatte, fand für die Einrichtung keinen Nachfolger. Der ehemalige Jugendpfleger bot Kindern und Jugendlichen Kurse an, in denen sie historische Handwerkskünste lernten. „Das war mein Lebenswerk“, sagt Müller-Tolk, der sich nun aber in den Ruhestand zurückzieht.

Haus für historisches Handwerk

Nach Angaben der Stadtverwaltung bespielt in Zukunft das Amt für Jugendarbeit das Gebäude. Wie, ab wann und mit welchen Konzepten stehe noch nicht fest. Womöglich müsse das Haus umgebaut werden. Die Vereine und Institutionen, die das Handwerkerhaus üblicherweise für Veranstaltungen auf dem Burghalde-Freigelände nutzen, sollen diese Möglichkeit auch weiterhin erhalten.

Die Kunstschule Kempten eröffnet neuen Standort in der Kemptener Innenstadt

Die Volkshochschule arbeitete mit dem „Haus für historisches Handwerk“ eng zusammen. Ein Teil dessen Geräte wird künftig in einer neuen Werkstatt der Kunstschule genutzt. Diese bezieht im Mai das Erdgeschoss der ehemaligen Kremser-Planen-Fabrik in der Eberhardstraße und rückt damit näher an die Volkshochschule. Das ist laut VHS-Leiter Peter Roth einer von mehreren Vorteilen, die der neue Standort mit sich bringt.

Ein zusätzlicher Raum "für alles, was Staub und Dreck macht"

Im ehemaligen Kloster Lenzfried, das der Stadt gehört, finden ihm zufolge weiterhin die Mal- und Zeichenkurse der Kunstschule statt. Die Kremser-Fabrik biete nun zusätzlichen Raum „für alles, was Dreck und Staub macht“, sagt Roth. Auf dem Programm dort stehen künftig zum Beispiel Holz-, Drexel-, Schweiß- und Metallgieß-Kurse.

Das Interesse am Kunst-Angebot steigt laut Roth stetig. 2020 gab es 300 Kurse. Durch den neuen Standort in der Innenstadt erhofft er sich zusätzliche Nachfrage. Schließlich befinde sich dieser in unmittelbarer Nähe der ZUM, der Schulweg von Kindern und Jugendlichen führt daran vorbei. „Das gibt noch einmal einen Schub für die Kunstschule“, sagt der VHS-Leiter.

Eigentümer Ullrich Kremser freut sich, dass die Kunstschule in das Erdgeschoss der ehemaligen Fabrik einzieht. Diese ist seit 1868 in Familienbesitz. „Es ist schön, dass hier etwas passiert, wovon die Öffentlichkeit etwas hat“, sagt der FDP-Stadtrat. In dem einstigen „Salzstadel“ produzierten Kremsers zunächst Säcke – aus Jute, Papier und später Kunststoff, bevor sie dort Planen herstellten. Ullrich Kremser führte den Betrieb von 1974 bis Ende 2019.

Ideen zur Nachnutzung der Orangerie

Sollte sich der Stadtrat während seiner Sitzung am Donnerstag dazu entscheiden, auf dem Schwaigwiesgelände einen Neubau für Stadtbibliothek und VHS unter einem Dach zu errichten, kann sich Roth vorstellen, auch mit der restlichen Kunstschule in Richtung Innenstadt zu ziehen: Sollte die Bücherei ausziehen, geht es um die Nachnutzung der Orangerie. Auch für die Musikschule, die ebenfalls auf Raumsuche sei, wäre das seiner Ansicht nach ein guter Standort.

Kunstschule Kempten

Die Überlegung sei „mehr als berechtigt“, sagt Baureferent Tim Koemstedt. Schließlich soll die Orangerie auch künftig für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Doch erst einmal müsse man die Stadtrats-Entscheidung abwarten. Für das Kloster Lenzfried, in dem aktuell neben der Kunstschule das „Gebetshaus Allgäu“ untergebracht ist, müsse sich die Stadt ohnehin mittelfristig ein Konzept überlegen, sagt Koemstedt. Dort stehen einige Räume leer. „Das ist sicherlich kein sinnvoller Dauerzustand.“