Hip-Hop-Fans trotzen Unwetter auf dem Campingplatz beim Heroes Festival

Aufregung beim Heroes Festivals in Buchenberg: Ein Gewitter die Camping-Gäste. Evakuierung und Schäden auf dem Gelände sind die Folge. Doch es geht weiter.

25.08.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Ein „Scheiterhaufen“ aus Zelten und Pavillons sei das Ergebnis des Gewitters, das in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch über den Campingplatz des Heroes Festivals gefegt ist, erzählt Hannah Schlupp aus Langerringen (Landkreis Augsburg). Sie ist mit Freundinnen bei dem Hip-Hop-Festival in Buchenberg zu Gast. Die Nacht verbrachten sie zu sechst in einem Kleintransporter. Erstmals findet das Konzertwochenende in Kooperation mit Allgäu Concerts in der Region statt – ein Debüt mit Herausforderungen. Doch Vincenzo Sarnelli, Sprecher des Heroes Festivals, sagt: „Wir haben uns riesig auf das Allgäu und diese besondere Location gefreut. Was uns aber besonders begeistert, sind die Menschen.“

Blitz, Regen und starker wind sorgen für Evakierung beim Heroes Festival

Am Donnerstagabend um 22 Uhr zum ersten Mal die Nachricht: Das Gelände muss evakuiert werden. Ein Sturm naht. Donner, Blitze, Starkregen und Wind mit einer Geschwindigkeit von zeitweise 120 Kilometer pro Stunde erreichten den bereits geöffneten Campingplatz wenig später, sagt Sarnelli. Festival-Besucherin Hannah Schlupp sagt: „Wir haben noch versucht, unseren Pavillon mit aller Kraft festzuhalten. Dann folg schon der Erste über uns hinweg.“ Eines ihrer Zelte und darin gelagerte Kleidung fielen dem Regen zum Opfer. Alles andere sowie sich selbst konnten die Freundinnen laut Schlupp in den Kofferraum eines großen Sprinters retten.

„Die Gäste haben fantastisch mitgemacht und zum Beispiel andere Festivalgäste, die ohne Auto angereist waren, bei sich aufgenommen“, sagt Vincenzo Sarnelli. Nach der ersten Evakuierung konnten Besucherinnen und Besucher kurzzeitig wieder ihre Fahrzeuge verlassen, feierten zeitweise sogar weiter. Doch das Wetter blieb wechselhaft. Gegen zwei Uhr folgte die nächste Warnung, die dann bis sechs Uhr morgens anhielt. In Zusammenarbeit mit Einsatzkräften des Roten Kreuzes brachten die Veranstalter einige Gäste während dieser Zeit in eine Notunterkunft. Unweit des Geländes kam es zu Blitzeinschlägen, verletzt wurde laut Sarnelli niemand.

Aufräumarbeiten nach Gewitter in Buchenberg nötig

Am Freitagmorgen hieß es dann: Aufräumen und wieder Aufbauen. Während Bühnen und Technik das Gewitter unbeschadet überstanden, richteten Helferinnen und Helfer zum Beispiel Zäune, Banner und Verkaufsbuden wieder auf, erzählt Sarnelli. Nachmittags starteten dann wie geplant die ersten Konzerte der Rapperinnen und Rapper – mit Aussicht auf weiteren Regen. Vom Wetter wollen sich viele Gäste aber nicht die Festival-Laune verderben lassen. Sogar die stürmische Nacht im Sprinter sei zum Teil eine „Gaudi“ gewesen, sagt Hannah Schlupp. Jetzt freue sie sich auf die Konzerte.