Das könnten die drei Tophits bei der Allgäuer Festwoche in Kempten werden

Traditionell ist die Musik in den Festzelten der Allgäuer Festwoche live. Fünf Bands verraten, was ihrer Meinung nach der Hit der Festwoche 2023 werden könnte.

08.08.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Wer die Allgäuer Festwoche in Kempten besucht, freut sich oftmals besonders auf Musik und Tanzen. Ob die Bühne im Stadtpark oder das Stiftzelt, ob in der Heels Alpe oder im Festzelt: Gleich an mehreren Orten spielen Bands und Musikvereine live auf. Wir haben mit Musikerinnen und Musikern über ihre Top-Hits gesprochen. Das könnten die Hits auf der Festwoche Kempten 2023 werden:

Platz 1 auf der Festwoche Kempten 2023: Wird das der meistgespielte Song in diesem Jahr?

"Cordula Grün" von Josh. aus Österreich ist seit 2018 nicht mehr aus den Festzelten wegzudenken. Drei Bands zählen den Hit zu den den Top-Ten in diesem Jahr.

Bergluft und Ois Easy spielen "Cordula Grün" im Stiftzelt im Stadtpark. Am Dienstag, 15. August, spielen Bergluft den ersten von zwei Aufrtitten. Ois Easy können die Gäste im Linggpark gleich zum Auftakt am Samstag, 12. August hören. Alfons Kennerknecht tritt mit der Sängerin Caro täglich bis Sonntag, 20. August, in der Heels Alpe auf.

Platz 2 auf der Festwoche Kempten 2023: Dieser Hit gehört zu den Top-Ten bei drei Bands

Gleich drei Bands wollen auf der Festwoche Kempten "Skandal im Sperrbezirk" spielen. 1981 landete die Münchener Band Spider Murphy Gang damit einen ihrer größten Hits.

Besucherinnen und Beucher können diesen Song ebenfalls bei den Auftritten von Alfons Kennerknecht, Bergluft und Ois Easy hören.

Platz 3 auf der Festwoche Kempten 2023: Wird dieser Schlager der dritte Hit bei der Festwoche?

"Hulapalu" vom österreichischen Sänger Andreas Gabalier haben zwei unserer befragten Bands für die Festwoche Kempten genannt. Bergluft und Ois Easy spielen den Song unter ihren Top 10.

Bergluft tritt zwei Mal im Stadtpark auf, Ois Easy können die Gäste drei Mal live erleben. Die Übersicht über das komplette Bühnenprogramm der Allgäuer Festwoche lesen Sie hier.

Platz 1 bis 3 auf der Festwoche Kempten: So haben wir die Platzierung ermittelt

Acht Bands und Musikerinnen und Musiker sowie zwei Musikvereine haben wir nach ihren Tophits für die diesjährige Festwoche befragt. Fünf von ihnen haben uns geantwortet. Neben Alfons Kennerknecht, Bergluft und Ois Easy haben uns Brew Berrymore und den Lausbuam ihre Top 10-Playlists verraten. Wir haben die Songs nach ihrer Häufigkeit sortiert.

Die Hits der Allgäuer Festwoche 2023 auf einen Blick

Skandal im Sperrbezirk

Cordula Grün

Hulapalu

Alle Infos rund um die Allgäuer Festwoche 2023 in unserem Überblick.