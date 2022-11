Hitze beim Freiluft-Theater: Kommen endlich Sonnensegel beim Märchensommer auf der Burghalde?

„Die kleine Meerjungfrau“ ist im Sommer 2023 auf der Freilichtbühne der Burghalde zu sehen. Die Stadt prüft nun eine Verschattung fürs Theater-Publikum.

24.11.2022 | Stand: 17:34 Uhr

Wenn am 13. Juli 2023 die Premiere der „Kleinen Meerjungfrau“ über die Burghalde-Bühne geht, sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht unter Sonnensegeln. Derzeit prüft die Stadt, ob sie eine Verschattung der Freiluft-Arena realisieren kann. Sie würde damit einen dringenden Wunsch sowohl des Theaters als auch der Besucher erfüllen. Denn ein Teil des Publikums sitzt in der prallen Sonne, sofern keine Wolken am Himmel stehen.

