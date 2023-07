Hitze beim Märchen-Theater: Wo bleiben die Sonnensegel für die Burghalde?

Märchensommer-Besucher sitzen in der prallen Sonne. Deshalb soll es eine Verschattung geben. Doch die Stadt hat das Projekt noch nicht umgesetzt. Warum?

13.07.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Seit Jahren stöhnen Besucherinnen und Besucher der Märchensommer-Aufführungen über große Hitze. Ein Teil des Publikums sitzt nämlich in der prallen Sonne, was das Vergnügen am Freilichttheater auf der Kemptener Burghalde erheblich schmälert. Deshalb fordert Theater-Chefin Silvia Armbruster seit Jahren Sonnensegel, um die Tribüne mit ihren bis zu 1500 Sitzplätzen zu verschatten. Bei der Stadtpolitik traf sie damit auf offene Ohren. Die Sache wurde im vergangenen November auf den Weg gebracht, und der städtische Baureferent Tim Koemstedt kündigte an, das Vorhaben zu prüfen – baulich und finanziell. Anfang 2023 wurde gar ein Zuschuss von 80.000 Euro aus dem Haushalt des Freistaats Bayern versprochen.

