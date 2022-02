211 Wohnungen für Studierende in Kempten direkt neben dem Campus

In Kempten sollen drei fünfstöckige Häuser mit Appartements und Penthouse-Wohnungen für Studierende entstehen. Zu dem Konzept gehört auch Carsharing.

07.02.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Wo bislang der Haslacher Hof steht, sind die Arbeiten bereits in vollem Gange: Auf der Fläche entstehen 35 Appartements für Studierende sowie zwei Penthouse-Wohnungen. Auf der anderen Seite der Immenstädter Straße sind nun ebenfalls Studentenwohnungen geplant: Martin Osterberger-Seitz, Geschäftsführer der Seitz-Autogruppe, und Projektentwickler Walter Bodenmüller wollen dort drei fünfstöckige Häuser mit 211 Wohneinheiten errichten. Ihr Vorhaben stellten sie am Donnerstag dem Gestaltungsbeirat vor.

Auf den Dächern der Häuser sind Penthouse-Wohnungen geplant

Die 208 Appartements und drei Penthouse-Wohnungen sollen quasi direkt neben dem Campus entstehen. Schließlich will auf dem angrenzenden Gelände, das früher ebenfalls im Besitz der Familie Seitz war, die Hochschule erweitern. Wie es aktuell um diese Pläne steht, lesen Sie hier.

Eigentlich wollten sie gleichzeitig mit der Hochschule bauen, sagte Osterberger-Seitz am Donnerstag. Nach sieben Jahren Wartezeit soll es jetzt aber auch ohne losgehen. Schließlich steht bis heute der Baustart für die Hochschul-Erweiterung noch nicht fest.

Ein Carsharing-Angebot ist in der Miete inbegriffen

„Wir sehen in Kempten weiterhin hohen Bedarf an Studentenwohnungen“, sagte Osterberger-Seitz. Statt eines großen Riegels hätten sie sich für drei Einzelobjekte entschieden, „um die Sichtachsen freizuhalten“. Die Häuser sollen in Modulbauweise entstehen, jedes Appartement 20 Quadratmeter groß werden und mit einem Balkon ausgestattet sein. Die geplante Tiefgarage umfasst 60 Stellplätze. Angedacht sei ein Carsharing-Angebot mit etwa sechs Fahrzeugen, die die Mieter etwa für Einkaufsfahrten oder zum Skifahren nutzen können.

Zudem sind vier Fahrradkeller vorgesehen und im Erdgeschoss der Häuser Gemeinschaftsräume, in denen die Studierenden lernen, aber auch feiern können. Laut Osterberger-Seitz soll – abgesehen von der Tiefgarage und den Treppenhäusern – als Baustoff Holz zum Einsatz kommen. Solarmodule auf dem Dach und an den nach Süden ausgerichteten Häuserwänden werden, so der Plan, 45 Prozent des Strombedarfs decken. Für den Komplex ist als Energiestandard Effizienzhaus 40 Plus angedacht.

Lob für die Studentenwohnungen, aber auch Hausaufgaben

Lesen Sie auch

Hausbau in Kempten Abrissbagger schaffen Platz für neue Wohnungen in Kempten

Grundsätzlich goutierten die Mitglieder des Gestaltungsbeirats das Vorhaben. Allerdings gaben sie Osterberger-Seitz und Bodenmüller Hausaufgaben mit auf den Weg. Sie sollen während der nächsten Sitzung des Gestaltungsbeirats ein, zwei Planungsalternativen präsentieren, sagte Architekt Thomas Glogger.

Dabei sollen die Planer darüber nachdenken, die Tiefgaragen-Einfahrt von der Immenstädter Straße in Richtung Haslacher Weg zu versetzen. „Vielleicht kommen Sie etwas weg vom Schematismus, auch bei modularer Bauweise gibt es Spielräume“, sagte Architekt Helmut Kuess. Gloggler stellte überdies die Frage, ob es tatsächlich 211 Wohnungen werden müssen. „Vielleicht können Sie das ein klein bisschen selbstkritisch betrachten.“

Osterberger-Seitz kündigte an, gerne alternative Planungen vorzulegen. Er gab allerdings zu bedenken: Holz als Baustoff und der hohe Energiestandard trieben die Kosten in die Höhe. Eine gewisse Größe sei nötig, damit sich der Bau finanziell rentiere.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten"