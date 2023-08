Hochschule Kempten soll für 250 Millionen Euro erweitert werden

Die Kemptener Hochschule wird erweitert. 250 Millionen Euro sieht der Freistaat für das lange ersehnte Großprojekt vor. Was jetzt passieren soll.

02.08.2023 | Stand: 09:55 Uhr

Das Warten hat ein Ende: Die Kemptener Hochschule wird erweitert. 250 Millionen Euro sieht der Freistaat für das Großprojekt vor. Entstehen sollen neue Laborflächen für die Technischen Fakultäten, Hörsäle sowie Video- und E-Learning-Labore. Zudem soll mehr Raum für die Weiterbildung und das Bayerische Zentrum Pflege Digital entstehen.

Hochschule Kempten: Sechster Bauabschnitt kommt

„Der sechste Bauabschnitt kommt“, teilte Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) am Dienstag mit: „Das ist ein Zukunftsversprechen an das Allgäu.“ Der Planungsauftrag werde „zügig“ erteilt. Für die Erweiterung seien Grundstücke in direkter Nähe zum heutigen Campus vorgesehen.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sprach von einem „Meilenstein für die Entwicklung des Campus“. Davon solle auch die Gesundheits- und Pflegebranche profitieren, „denn mit dem Bayerischen Zentrum Pflege Digital und dem Verbundsprojekt Care Regio an der Hochschule Kempten denken wir Pflege neu“, kündigte Holetschek an.

So viele Menschen studierten im Wintersemester 2022/23 an der Hochschule Kempten

Die Erweiterungspläne beschäftigen die Hochschule seit Jahren. Ursprünglich sollte der sechste Bauabschnitt 2021 starten. Nicht zuletzt wegen steigender Preise kam es zu Verzögerungen. Noch im April sprach CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer von 212 Millionen Euro als Kostenobergrenze. Aktuell sind die Forschungsräume über die Stadt verteilt, was laut Hochschulpräsident Prof. Wolfgang Hauke auf Dauer nicht funktioniert. Die Zahl der Studierenden lag 2005 noch bei 3000. Im Wintersemester 2022/2023 studierten 5500 junge Menschen an den sechs Fakultäten.

Genehmigung sei weiterer Meilenstein für Entwicklung der Hochschule

Hauke zeigte sich sehr erleichtert: „Die Genehmigung für den lang ersehnten 6. Bauabschnitt der Hochschule Kempten bedeutet einen weiteren Meilenstein für die Entwicklung unserer Hochschule. Die Erweiterung auf dem Campusgelände wird nicht nur das Hochschulleben bereichern, sondern auch den Transfergedanken fördern, was zu einer noch stärkeren Vernetzung führen wird.“

