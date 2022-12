Digital im Alter? Klar doch! Senioren forschen gemeinsam mit Kemptener Studentinnen

Bei "Silver Science" forschen Studentinnen der Hochschule Kempten mit Senioren. Mit ihrem Projekt wollen sie Ängste nehmen und politische Veränderung anstoßen.

06.12.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Eine liebevoll gestaltete Karte an Oma und Opa zu Weihnachten per Post verschicken statt einer schnellen E-Mail? Eine Postkarte statt Bildern vom Strand per Messengerdienst übers Smartphone? „Persönliche Kontakte bleiben wichtig. Durch die Digitalisierung haben viele ältere Menschen Sorge, isoliert zu werden“, sagt Studentin Eva Konrad vom Institut für Gesundheit und Generationen der Hochschule Kempten. Das sei eine Erkenntnis aus dem Projekt „Silver Science“, das sie gemeinsam mit Studentin Anna Westbrock startete. Auch im Wissenschaftsteam: 17 Seniorinnen und Senioren aus dem Allgäu. Gemeinsam wollen sie mit ihrer Forschung zu digitalen Chancen, Zwängen und Herausforderungen im Alltag älterer Menschen auch deren Lebenswelt vor Ort verändern.

