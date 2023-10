1400 junge Menschen beginnen an der Hochschule Kempten ihr Studium. Fünf von ihnen erzählen, wie es ihnen in den ersten Tagen ergangen ist.

11.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Neu ist Kempten für mich nicht mehr. Ich habe bereits drei Semester Tourismus-Management studiert. Dann aber gewechselt, weil der Studiengang nichts für mich war. Ich merke jetzt schon, dass Soziale Arbeit mich viel mehr interessiert. Mir gefällt an Kempten vor allem, dass man so schnell in der Natur ist. Mit meinen Freunden verbringe ich viel Zeit an Seen in der Umgebung und auch das Bergpanorama genieße ich sehr.“

