Wer erhält ein Stipendium an der Hochschule Kempten?

Um Förderungen zu erhalten, müssen Studierende der Hochschule in Kempten Einblick in ihr Leben geben. Bei Programmen geht es um mehr als Finanzen.

26.06.2023 | Stand: 20:22 Uhr

Wenn bei Studierenden das Geld knapp ist, muss vielfach ein Nebenjob mehr her oder die Eltern helfen aus. Doch nicht immer reichen solche Schritte, um das eigene Leben zu finanzieren – und nicht für alle ist das machbar. Eine andere Möglichkeit: Stipendien. Diese gibt es in vielen Varianten, alle sollen besonders engagierte und leistungsstarke Menschen unterstützen. Ob Stipendien wirklich die Studierenden erreichen, die Hilfe brauchen, oder doch eher Elitenförderung sind? Petra Fundus, die Stipendien viele Jahre an der Hochschule Kempten koordiniert hat und für die Gewinnung von Geldern zuständig ist, sagt: „Es geht nicht nur um Business, im besten Fall entsteht auch ein Band für die Zukunft.“

