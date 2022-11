3,10 Euro zu teuer? Studierende in Kempten streiken wegen steigener Preise fürs Mensaessen

Studierende der Hochschule Kempten klagen über steigende Preise in der Kantine. Vom Studentenwerk fühlen sie sich vertröstet. Es geht ihnen um mehr als Geld.

18.11.2022 | Stand: 08:11 Uhr

Mittagspause an der Hochschule Kempten, es wuselt auf dem Campus. Was es heute wohl zu Essen gibt? „Für die kurze Pause ist unsere Mensa die einfachste, aber leider nicht mehr die günstigste Option“, sagt Tim Greinus, Vorsitzender der Studierendenvertretung. Das sei vor der Corona-Pandemie anders gewesen. Bei einem Streik fordern er und seine Mitstreiter vor allem eines: bezahlbares Essen in der Mensa. Student Jan Nothacker, der den Arbeitskreis Queer vertritt, sagt: „Die Preise steigen stetig. Es gibt Studierende, die sich nicht mehr leisten können, hier zu essen. Das bedeutet auch sozialen Ausschluss.“

