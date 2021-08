Ein Blick in die Zukunft: Hochschule Kempten und Soloplan arbeiten an Brille mit 3D-Projektionen

Die Hochschule Kempten und Soloplan setzen ihre Zusammenarbeit fort. Das neueste Projekt verbindet Virtualität und Realität.

Das Softwarehaus Soloplan verlängert die 2005 begonnene Zusammenarbeit mit der Kemptener Hochschule im Bereich der Forschung. Ein zentrales Element der Kooperation ist das sogenannte "Innovation Lab", in dem die Partner unter anderem an der Erforschung und Evaluierung neuer Technologien und ihren Auswirkungen auf die Transportlogistik arbeiten. "Wir freuen uns, dass der Vertrag verlängert wurde. Das ist für die Studierenden eine tolle Möglichkeit der angewandten wissenschaftlichen Arbeit", sagt Hochschulpräsident Professor Wolfgang Hauke. Auch Soloplan Geschäftsführer Wolfgang Heidl freut sich. "Einige unserer langjährigen Mitarbeiter haben im Anschluss an ihr Studium in Kempten den Weg zu uns gefunden und sind bis heute erfolgreich in der Entwicklung, Qualitätssicherung oder dem Software-Support tätig."

Brille für Lageristen soll Arbeitsabläufe erleichtern

Wie die Zusammenarbeit beiden Seiten helfen kann, zeigt auch ein Projekt, das kürzlich abgeschlossen wurde. Geforscht wurde an einer Brille für Lageristen, die Arbeitsabläufe mithilfe von Augmented Reality erleichtern soll. Augmented Reality kombiniert virtuelle Elemente mit der realen Umgebung. Durch die Brille werden interaktive 3D-Projektionen in die reale Umgebung projiziert und der Benutzer wird in eine imaginäre Umgebung versetzt.

Im konkreten Fall setzt der Lagerist die Brille auf und kann dann Pakete abscannen, diese beispielsweise registrieren oder auch einen möglichen Schaden melden. Die Brille verfügt über eine Foto- und Videokamera und wird sowohl über die Sprache als auch über Gesten wie Kopfbewegungen oder Kombinationen aus Daumen und Zeigefinger gesteuert. Der Vorteil: Der Lagerist muss keinen Scanner halten und hat so die Hände frei.

Mehrwert für Transport- und Logistik-Branche schaffen

"Die Herausforderung bei diesem Projekt war es, die vorhandenen Technologien bestmöglich einzusetzen, um einen Mehrwert für die Transport- und Logistik-Branche zu schaffen", erklärt Professor Wind von der Hochschule Kempten. Das haben die Studierenden gemeistert. Familie Heidl jedenfalls ist begeistert von den Ergebnissen des Projekts. Für den Alltagsgebrauch sind die Brillen zwar derzeit noch zu teuer. "Aber das wird die Zukunft sein", sagt Christian Heidl.

