Studieren statt kleben - viele Studiengänge helfen gegen den Klimawandel

Symposium an der Hochschule Kempten: So können sich junge Menschen in verschiedenen Fachbereichen gegen den Klimawandel engagieren. Neue Angebote geplant.

26.06.2023 | Stand: 07:20 Uhr

„Studieren statt kleben“ – auf diese Formel ließe sich ein Symposium an der Hochschule Kempten bringen. Es ging darum, wie Menschen durch ein Studium dem Klimawandel begegnen können. Denn es gibt dafür viele interessante Fachbereiche. (Lesen Sie auch: "Letzte Generation": Aktivist muss in Unterhose in Gewahrsam nach Straßenblockade in Kempten)

