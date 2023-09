"Einen Mangel gibt es auf jeden Fall": Schwierige Wohnungssuche vor dem Studienstart

Vor dem Start des Wintersemesters an der Hochschule Kempten suchen viele Studierende nach einer günstigen Wohnung. Das kann zu einer Herausforderung werden.

26.09.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Am 2. Oktober starten über 1000 junge Menschen in ihr neues Studium an der Hochschule Kempten. Doch schon vor dem Start stellt sich für viele Studierende eine wichtige Frage: Wo können sie wohnen? Die Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft gestaltet sich in vielen deutschen Hochschulstädten schwierig. In München sollen Studierende jetzt sogar auf dem Campingplatz wohnen. Aber wie ist die Lage in Kempten? Ist es auch hier ein Problem für Studierende, eine Wohnung zu finden?

Hochschule Kempten: Verzweifelte Wohnungssuche zum Semesterstart

Zum Wintersemester 2023/24 vergibt die Hochschule Kempten rund 1500 Studienplätze. Ein großer Teil - wenn auch nicht alle - sind bereits vergeben. Das zeigt sich auch auf dem Wohnungsmarkt. Besonders beliebt sind hier die Studentenwohnheime, die meist eine günstige Unterkunft und gute Anbindung an die Hochschule versprechen. Doch einen der begehrten Plätze im Wohnheim zu ergattern, ist nicht so einfach.

"Wir sind seit Juni ausgebucht", berichtet die Betreiberin eines Kemptener Studierendenwohnheims, die anonym bleiben möchte. Trotzdem erhält sie nach eigenen Angaben aktuell täglich verzweifelte Anfragen von Studierenden, die noch immer auf der Suche nach einer Wohnung sind. Sie würde beinahe "bombardiert mit weinenden Anrufen". Auf ihrer Warteliste stehen aktuell rund 200 Menschen. So schlimm wie in diesem Jahr sei die Situation schon lange nicht mehr gewesen, sagt die Betreiberin.

Lange Wartelisten bei Wohnheimen

Ebenfalls angespannt, aber weniger dramatisch nimmt Martin Langenmaier, stellvertretender Vorsitzender von der "Sozialbau", dem kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt Kempten, die Situation war. Von ihren insgesamt 350 angebotenen Wohnungen befinden sich aktuell die letzten zwei in der finalen Vergabe. Seiner Einschätzung nach ist die Nachfrage nach günstigem Wohnraum nach wie vor gegeben, die Sozialbau könne aber meist noch bis Mitte August oder Anfang September Wohnungen anbieten.

Zwar gibt es auch für die Studentenwohnungen der Sozialbau in Kempten lange Wartelisten, dies muss laut Langenmaier aber im Kontext gesehen werden. Denn viele Studierende würden sich zu Beginn des Semesters auf alle Wartelisten schreiben, um möglichst gute Chancen zu haben. Kaum jemand melde sich allerdings wieder ab, sobald er oder sie einen Platz in einem anderen Wohnheim gefunden hat.

Wohnheime besonders beliebt bei Studierenden

"Für Studierende ist es sehr schwierig, eine Wohnung zu finden", erklärt Jan Nothacker, zweiter Vorsitzender des Studierendenwerkes Kempten. Vor allem privat in eine eigene Wohnung zu ziehen, sei besonders kompliziert, da viele Vermieter Studierende ganz ans Ende ihrer Auswahlliste stellten. Auch aus diesem Grund sind Wohnheime besonders beliebt.

Laut dem Studierendenwerk Augsburg gibt es insgesamt zwölf öffentlich geförderte Wohnanlagen für Studierende in Kempten. Eine davon wird von dem Studierendenwerk selbst betrieben (hier stehen aktuell 71 Namen auf der Warteliste), die meisten Plätze bietet die Sozialbau an. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Privatzimmern und einige nicht geförderte Wohnanlagen.

Wohnungssuche in Kempten: Extrem hohe Nachfrage vor Wintersemester

Kempten erreicht damit eine Versorgungsquote von 9,45 Prozent im Bereich öffentlicher Wohnraum, was sogar knapp über dem gesamtbayerischen Schnitt liegt. Doch warum sind dann trotzdem so viele Studierende erfolglos bei der Wohnungssuche?

Laut Studierendenwerk Augsburg liegt das vor allem daran, dass sich die Nachfrage in Kempten extrem auf den Zeitraum vor Beginn des Wintersemesters konzentriert. Im Sommersemester ist die Nachfrage dagegen eher gering. Diese Erfahrung macht auch die Betreiberin des Studierendenwohnheims, die nicht namentlich erwähnt werden möchte: "Im März ist es immer etwas ruhiger als im Wintersemester". Martin Langenmaier von der Sozialbau berichtet sogar von einzelnen Leerständen im vergangenen Sommersemester. Dies habe es vor Corona so nicht gegeben.

Zu wenig Wohnraum für Studierende in Kempten?

Jan Nothacker von der Studierendenvertretung in Kempten sieht in jedem Fall einen Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Studierende in Kempten. Die Wartezeiten lägen häufig bei einem Semester. Während der Corona-Pandemie sei die Situation noch schlimmer gewesen - in dieser Zeit pendelten einige Studentinnen und Studenten sogar von Stuttgart nach Kempten. "Ganz entspannt hat es sich allerdings nicht, adäquate und vor allem bezahlbare Unterbringungen sind immer noch schwer zu bekommen", sagt Nothacker. Aus diesem Grund sieht die Studierendenvertretung auch unbedingten Bedarf an geförderten Wohnheimplätzen. Diese seien vor allem für Studierende aus einkommensschwachen Haushalten wichtig. Aktuell würden zwar vereinzelt Wohnheime saniert, doch ein zusätzliches Wohnheim sei dennoch nötig.

Auch für Martin Langenmaier von die Sozialbau Kempten würden einige geförderte Wohnungen mehr in Kempten Sinn machen, "wenn der Preis stimmt". Seiner Erfahrung nach gibt es an der Hochschule besonders viele Pendler. Für sie ist es entscheidend, dass eine Wohnung in der Stadt günstiger ist als tägliches Pendeln aus den umliegenden Orten. Neue Wohnungen würden demnach nur Sinn machen, wenn sie auch bezahlbar wären. Aktuell ist ein neues Wohnheim an der Immenstädter Straße geplant.

Tipps für Studierende: "Nicht aufgeben, früh anfangen"

Interessierten, die für ihr Studium gerne nach Kempten ziehen möchten, empfehlen sowohl Nothacker als auch Langenmaier, sich frühzeitig zu kümmern. "Nicht aufgeben und früh anfangen zu suchen", rät der zweite Vorsitzende der Studierendenvertretung. Zusätzlich ist die Vernetzung mit anderen Studierenden hilfreich, rät auch das Studierendenwerk Augsburg. Denn viele günstige und gut gelegene Wohnungen würden oft gar nicht öffentlich angeboten, sondern über Instagram oder in Messenger-Gruppen geteilt. Langenmaier rät, sich möglichst früh bei allen großen Anbietern in die Online-Listen einzutragen.

Viele Studierende bevorzugen eine Wohnung möglichst zentral und nah an der Uni. Durch eine Unterkunft im weiteren Umkreis kann man laut Studierendenwerk Augsburg allerdings bei der Miete sparen und die Hochschule trotzdem günstig mit dem ÖPNV erreichen.