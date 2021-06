Hochzeitsmarathon in Traumlocation: Zehn Paare sagen in der Orangerie Ja

Das stimmungsvolle Gebäude am Hofgarten stellt die Stadt Kempten nur selten für Trauungen zur Verfügung. Die nächsten zwei Termine sind schon ausgebucht.

13.06.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Ja sagen zu einer Zukunft mit ihrem Partner – den Weg haben am Samstag zehn Paare im Ambiente des Lesesaals in der Orangerie eingeschlagen. Nach Monaten unter strengen Pandemieregeln hatten dort wieder Liebe und Lebensfreude der Zepter in der Hand. (Lesen Sie auch: Festliche Mode: Wie Inhaber aus Kempten mit den Absagen der vergangenen Monate umgehen)

Jeweils 50 Menschen konnten an den Eheschließungen teilnehmen, die drei Standesbeamtinnen nacheinander vollzogen. Darunter waren Melanie Engelhart und Marcel Endras. Ihr Hochzeitsgefährt war ein Unimog mit Schneepflug. In den Hafen der Ehe liefen auch Stadträtin Franziska Maurer und Matthias Kick ein, denen unter anderem Volleyballer stilgerecht gratulieren. Mit Herz-Ballons standen die Hochzeitsgäste von Corinna Weigele und Oliver Klein Spalier.

Auch der 11. Juni 2022 ist schon ausgebucht

Trauungen in der Orangerie bietet die Stadt Kempten übrigens nur begrenzt. Die Termine für je zehn Paare am 9. Oktober und am 11. Juni 2022 seien ausgebucht, sagt Tanja Schimpf, Leiterin des Standesamts Kempten. Am 8. Oktober 2022 gebe es für Heiratsfreudige noch Termine.

Wegen der großen Nachfrage an Samstagsterminen hat das Standesamt laut Schimpf ohnehin die Trauzeiten von Mai bis September verdoppelt. Und das wolle man weiter ausbauen.

