Entwicklung bei Gas und Öl spielt auch bei anderen Versorgungsformen eine Rolle. Wie die Kosten auf die Verbraucher von Fernwärme durchschlagen.

15.03.2022 | Stand: 17:25 Uhr

Die enorm gestiegenen Preise für Gas und Öl schlagen bei den Verbrauchern durch. Das spüren sie an der Tankstelle, beim Kauf von Heizöl und beim Bezug von Erdgas. „Aber wieso zahlen wir mehr fürs Heizen, obwohl unsere Wohnanlage seit Jahr und Tag an die Fernwärme angeschlossen ist?“, fragen Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Haubenschloß in Kempten.