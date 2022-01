Hohe Dunkelziffer, wenig Aufklärung - Workshops sollen für "Loverboy"-Masche sensibiliseren

Sogenannte Loverboys zwingen junge Frauen zur Sexarbeit. Workshops für Jugendliche in Kempten und im Oberallgäu sollen das Thema ins Bewusstsein bringen.

19.01.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Liebe macht verletzlich. Das ist in jeder Beziehung so. Doch in manchen hat das besonders schlimme Folgen. Zum Beispiel, wenn Jugendliche oder junge Frauen Opfer der sogenannten Loverboy-Masche werden. „Männer spielen den Frauen eine Liebesbeziehung vor. Ein Vorwand, zum Beispiel dass sie Schulden haben, wird dann genutzt, um die Frauen in die Prostitution zu zwingen“, erklärt Christina Kösl. Die Sozialpädagogin setzt sich mit ihrer Organisation „Unbezahlbar“ gegen diese Form des Menschenhandels ein und hält Workshops zu den Gefahren von Loverboys an Schulen und bei Jugendvereinen.