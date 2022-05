Erst Lockdown, dann explodierende Energiepreise: Die Schlange vor Tafelläden in Kempten wird immer länger

700 Menschen beziehen in Kempten Essen von der Tafel. „Es wird immer schwieriger“, heißt es beim Roten Kreuz. Und ein „großer Hammer“ könnte noch folgen.

03.05.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Erst Einkommensprobleme durch pandemiebedingte Lockdowns, dann explodierende Energiekosten, Krieg in der Ukraine und dazu teils stark steigende Kosten für Lebensmittel – immer mehr Menschen stoßen bei ihrem Lebensunterhalt an Grenzen. Das spüren die drei Tafelläden in Kempten. „Es wird immer schwieriger“, sagt Thomas Sprinkart, Leiter der Sozialarbeit beim Rotkreuz-Kreisverband. Und das aus zwei Gründen: Einerseits steigt die Zahl der Tafelkunden; andererseits wird es herausfordernder, noch an genug Lebensmittelspenden ranzukommen.

