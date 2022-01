Familie von Wahl-Duracher Andrzej Sitkowski rettete Juden vor den Nazis

Die Familie von Andrzej Sitkowski rettete 1943 in Warschau Juden das Leben. Der 93-Jährige lebt heute in Durach (Oberallgäu) und erhielt eine besondere Ehre.

27.01.2022 | Stand: 16:48 Uhr

Bereits 1995 hatte ihm die Gedenkstätte Yad Vashem den Ehrentitel "Gerechter unter den Völkern" verliehen: Am Donnerstag wird Andrzej Sitkowski erneut gewürdigt: Der gebürtige Pole, der seit 27 Jahren in Durach (Landkreis Oberallgäu) lebt, ist Teil einer Social-Media-Kampagne, die unter dem sogenannten Hashtag #DontBeABystander - zu deutsch "Sei kein Zuschauer" - läuft. Gestartet hat die Kampagne die Gedenkstätte Yad Vashem, gemeinsam mit der "Claims Conference" in New York, einem Zusammenschluss jüdischer Organisationen. Diese vertritt Entschädigungsansprüche jüdischer Opfer des Nationalsozialismus und Holocaust-Überlebender.

Mit der Social-Media-Kampagne wolle man die Retter noch einmal für ihre Taten während der Nazi-Herrschaft würdigen, heißt es auf der Seite von Yad Vashem. Außerdem dränge die Zeit bei den "Gerechten unter den Völkern": Immer weniger von ihnen leben noch, um ihre Geschichte zu erzählen. Das tun sie nun noch einmal in einem etwa zwei Minuten langen Online-Video - hier das von Andrzej Sitkowski:

#Holocaust: Helen and Andrzej Sitkowski risked their lives by offering Jews shelter from Nazi horrors

Andrzej Sitkowski lebte zusammen mit seiner Mutter Helena, deren Vater und seiner fünf Jahre jüngere Schwester in einem ruhigen Vorort von Warschau. Seine 1898 geborene und 1970 gestorbene Mutter sei bürgerlich-demokratisch gesinnt gewesen, erinnert sich Sitkowski in einem Interview mit unserer Redaktion: "Und sie war natürlich gegen die Nazis." Nach der Auflösung des Ghettos Tschenstochau beherbergte die Familie die Jüdin Browislawa Kozak und deren beiden Töchter: Hadassah und Dobra Jenta, die später den Namen Marion Miliband trug - nach der Heirat mit Professor Ralph Miliband.

Durch Sitkowskis erleben die Kozaks das Ende des Zweiten Weltkriegs

Die Töchter hatten zuvor in einem Kloster gewohnt, die Mutter unter falscher Identität im Untergrund. Durch die Sitkowskis überlebten die Kozaks bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Andrzej Sitkowski unterrichtete die Kinder, die ja nicht aus dem Haus und in die Schule gehen konnten. "Meine Mutter hat sich entschieden, dieses Risiko einzugehen, und sie hat es richtig gemacht", sagt Sitkowski. Für sie sei die Rettung der Juden wohl so etwas wie eine humanitäre Pflicht gewesen.

David Kozak, der Vater der Mädchen überlebte den Holocaust nicht, und auch die Schwester der Mutter wurde von den Nazis ermordet. Sie war es übrigens gewesen, die den Unterschlupf der Kozaks bei Sitkowskis vermittelt hatte.

Kozaks Sohn wollte 2015 Britischer Premierminister werden

Marion Kozak ließ sich in der Nachkriegszeit in Großbritannien nieder. David und Ed Miliband, ihre beiden Söhne, machten politische Karriere bei der Labour Party. David Miliband war von 2007 bis 2010 britischer Außenminister, Ed Miliband forderte 2015 den britischen Premierministers David Cameron heraus - und scheiterte jedoch.

Marion Kozak-Milibands Schwester, Hadassah Kozak, wurde Geschichtsprofessorin in New York. Im Juni 1995 ehrte Israel die verstorbene Helena Sitkowska und ihren Sohn Andrzej in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem für ihr couragiertes Engagement. Einige Monate später, im Februar 1996, trafen sich Andrzej Sitkowski, Marion Kozak-Miliband und Hadassah Kozak bei einer Gedenkzeremonie in Jerusalem.

Sitkowski und seine aus Durach stammende Frau Uschi Ostermeier pflegen ein freundschaftliches Verhältnis mit den beiden Schwestern und telefonieren oft oder treffen sich.

Sitkowski war in Kriegsgefangenschaft

Sitkowski war im Alter von etwa 16 Jahren als Kriegsgefangener in Deutschland, hatte nach Kriegsende Wirtschaftswissenschaften studiert und zunächst in Polen gearbeitet. Später wurde er UNO-Diplomat und war in vielen Ländern tätig. Unter anderem überwachte er die ersten Freien Wahlen in Namibia. Das war 1989. Genauer gesagt: am 9. November 1989. "Ein besonderes Datum?" fragt Sitkowski und liefert die Antwort gleich mit: "Das war der Tag der Maueröffnung."

