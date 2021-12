Holz-Fachmarkt Filleböck schließt nach 95 Jahren

Der Holzfachmarkt Filleböck an der A7 bei Oy-Mittelberg schließt zu Beginn des kommenden Jahres. Wie es an dem Standort weitergeht, steht bereits fest.

14.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Mit der Schließung des Holzfachmarkts Filleböck im Oy-Mittelberger Ortsteil Oberzollhaus geht eine Ära zu Ende. Bereits in dritter Generation betreibt Chefin Marlies Filleböck das Unternehmen, das sie im kommenden Februar aufgeben wird. Wie es am Standort weitergeht, steht bereits fest: Das Pfrontener Unternehmen Wassersport Europa, das Bretter für die Trendsportart „Stand-Up-Paddling“ (SUP) vertreibt und bereits Lagerfläche im Holzfachmarkt angemietet hat, übernimmt nun zusätzlich die Produktionsfläche.