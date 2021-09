In Kempten entsteht das höchste Holzhochhaus des Allgäus. Die einzelnen Geschosse entstehen in der Halle der Holzbaufirma Prutscher.

17.09.2021 | Stand: 09:19 Uhr

Es gilt als ein Vorzeigeprojekt in der Region und darüber hinaus: In Thingers entsteht das höchste Holzgebäude im Allgäu. Über 60 Lkw-Ladungen sollen das siebengeschossige Wohnhaus von der Produktionshalle in Oy-Mittelberg in den Kemptener Stadtteil bringen. Pro Woche entsteht dort ein Stockwerk. Arbeiter setzen das Gebäude Stück für Stück zusammen. Schon Ende 2020 soll der Holzbau fertig sein.