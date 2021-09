Holztrocknen in Wildpoldsried: So soll eine Maschine einer ganzen Branche im Allgäu helfen

Die Allgäuer Wert- und Edelholzgesellschaft hat eine neue Holztrockenkammer. Sie soll nicht nur Wasser entziehen, sondern gleich einer ganzen Branche helfen.

Zwischen den meterhoch aufgetürmten Laub- und Nadelholzbeständen der Allgäuer Wert- und Edelholzgesellschaft in Wildpoldsried wurde es eng: Ein Kran hievte auf dem Gelände eine zylinderförmige Holztrockenkammer von einem Lastwagen Zentimeter für Zentimeter an seinen neuen Platz. „Jetzt wird’s spannend“, sagte Geschäftsführer Ignaz Einsiedler bei der Lieferung des neuen Schmuckstücks. Die Aktion glückte: Mit der inzwischen zweiten Maschine will die Gesellschaft zu einer Vision ihrer Branche beitragen.

Für das Allgäuer Holz: 140.000 Euro für eine Trockenkammer

Den Betrieb hat die Investition etwa 140.000 Euro gekostet, davon übernimmt der Freistaat 28.000 Euro an Förderung. In zehn Jahren soll sich das Vorhaben rechnen. Einsiedler und seine Kollegen wollen zudem die Effizienz des Betriebs generell steigern: Indem sie die alte Maschine zur frisch gelieferten stellen, werden die Kammern gebündelt mit Energie versorgt. Einsiedler hofft, dass die Anlage in wenigen Tagen mit dem Holztrocknen beginnt. „Die läuft dann Tag und Nacht“, sagt der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft will ihr Holz mithilfe der Kammern „so schonend wie möglich trocknen“, sagt Betriebsleiter Tim Krumm. Dafür arbeitet die Maschine mit einem Vakuum, das im Inneren entsteht und das Wasser schneller verdampfen lässt. In einem komplexen Verfahren werden dann etwa 17 Kubikmeter Holz abwechselnd befeuchtet und getrocknet.

Ziel ist, den Wassergehalt des Holzes von 17 Prozent auf etwa acht Prozent zu senken. Dafür braucht der Trockner je nach Holzart wenige Tage, zum Teil aber auch mehrere Wochen. Geeignet ist prinzipiell jede Art von Holz.

Die Trocknungen bringen im besten Fall die Vision einer geschlossenen Wertschöpfungskette in der Allgäuer Holzbranche voran. Dabei soll in der Region ein enges Netzwerk vom Waldbesitzer bis zum Zimmerer entstehen, um die Branche im Allgäu zu stärken und für Unabhängigkeit zu sorgen. Dieses Ziel hat der Verein Holzforum Allgäu formuliert. Die Allgäuer Wert- und Edelholzgesellschaft ist eines von 91 Mitgliedern.

Nur wenige Holztrockenkammer im Allgäu - ein Problem für die Branche in der Region

„Holztrockenkammern sind bisher der Flaschenhals für die geschlossene Wertschöpfungskette“, sagt der Holzforum-Vorsitzende Hugo Wirthensohn. Denn von ihnen gebe es im Allgäu nur wenige. „Wir freuen uns deshalb über jede neue.“ Die Maschinen tragen Wirthensohn zufolge dazu bei, Vertrauen zwischen Sägebetrieben und Zimmerern zu schaffen. Denn Letztere wünschen konstant gute Qualität, „sprich trockenes Holz“, ergänzt Wirthensohn.

Allerdings arbeiten die Kammern nur ideal, wenn sie Holz gleicher Form und Größe trocknen. Nach Ansicht von Wirthensohn können das meist nur Großbetriebe leisten, die jährlich Millionen Kubikmeter Holz verarbeiten.

Das Problem daher für Kleinere: Je verschiedener das Material, desto ungleichmäßiger werde Wasser entzogen, „und desto schlechter ist die Qualität“, sagt Wirthensohn. „Wir schaffen deshalb Struktur im Netzwerk und sprechen zwischen den Betrieben ab, wer welches Holz verarbeitet.“

