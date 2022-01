Mitarbeiter im Homeoffice zu führen, ist eine besondere Herausforderung. Mittlerweile zeigt sich, welche Herangehensweisen funktionieren – und welche nicht.

03.01.2022 | Stand: 19:09 Uhr

Vor bald zwei Jahren lehrten sich Büros im Allgäu schlagartig: Corona brachte das Homeoffice auch in Unternehmen, in denen es bislang unvorstellbar schien. Chefs versetzte das in eine oft unbekannte Lage: Wie führen, wenn gar keiner da ist? Vor einem Jahr haben wir mit Unternehmensberatern über mögliche Lösungen für diese Frage gesprochen. Heute wollen wir wissen: Wie klappt es mittlerweile? Und welche neuen Herausforderungen sind entstanden?