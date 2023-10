Horst Heilmanns Bilder nackter Menschen gehen unter die Haut

Der Kemptener Maler Horst Heilmann wird in der Ausstellung in Hegge persönlich wie kaum jemals zuvor. Er setzt Menschen nackt in Szene. Das geht unter die Haut.

19.10.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Schon der Titel der Ausstellung „Unter die Haut – Bilder vom Menschen“ deutet an, dass Horst Heilmann tiefer schaut, unter die Oberfläche. Der Kemptener Maler war zuletzt im Stadtstadel mit Landschaftsbildern zu sehen. Er ist auch für seine Kemptener Stadtansichten und Architektur-Fantasien bekannt. Jetzt zeigt er in der Hans-Friedrich-Stiftung Hegge zum ersten Mal ausschließlich Darstellungen vom Menschen. Die bildnerische Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper gibt einen seltenen Einblick in seinen vielleicht persönlichsten Werkbereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.