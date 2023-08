Sterbebegleiterin in 145 Einheiten - welche Bestattungen gibt es eigentlich?

Angehende Sterbebegleiter des Hospizvereins Südliches Ostallgäu besuchen Bestattungen Leitenmaier in Pfronten. Wie lange dürfen Verstorbene aufgebahrt werden?

23.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Neun Frauen und Männer lassen sich derzeit in rund 145 Unterrichtseinheiten zu Sterbebegleitern beim Hospizverein Südliches Ostallgäu ausbilden. Auf dem Lehrplan von April bis Oktober steht alles, was die neuen Ehrenamtlichen über die Hospizarbeit wissen müssen. Nun stand der Besuch eines Bestattungsunternehmens auf dem Programm. Rund vier Stunden waren die künftigen Sterbebegleiterinnen und -begleiter bei Bestattungen Leitenmaier in Pfronten auf Informationsbesuch.

Welche Bestattungsmöglichkeiten gibt es?

Dabei ging es unter anderem um verschiedene Bestattungsmöglichkeiten wie Baum-, Erd- oder Seebestattung. Barbara Leitner klärte über Kosten und die gültige Friedhofssatzung auf. Die Teilnehmenden hatten viele Fragen: Was können Angehörige übernehmen? Können sie zum Beispiel beim Waschen und Anziehen helfen?

In einer lebhaften Diskussion wurde festgestellt, dass sich die Bestattungskultur in der Vergangenheit stark verändert hat. „Heute ist eine Bestattung nicht mehr nur schwarz. Bei vielen ist sie zur Lebensfeier geworden – bunt und tröstend“, sagte Leitner. „Uns war es wichtig, zu erwähnen, dass die aktive Einbeziehung der Angehörigen der erste Schritt zur Trauerbewältigung ist und dabei unterstützen kann.“

Verstorbene können mehrere Tage Zuhause aufgebahrt werden

Neben der Bestattungsvorsorge war die Verabschiedung zu Hause ein weiteres, wichtiges Thema. In Bayern gibt es dazu keine zeitliche Vorgabe, sodass der Verstorbene auch ein paar Tage in seinem Zuhause aufgebahrt werden könnte. Barbara Leitner engagiert sich stark für Sternenkinder – also Kinder, die bereits vor oder kurz nach der Geburt verstorben sind.

Durch Crowdfunding: Kühlbettchen für Sternenkinder

Für diese hat sie in einer Crowdfunding-Aktion ein sogenanntes Cuddle Cot angeschafft - ein Kühlbettchen, damit die Eltern ihre Sternenkinder vor der Bestattung daheim haben können. Dies stellte sie den Teilnehmern ebenfalls vor.

Bei Kaffee und Kuchen wurde noch so einiges diskutiert. „Vier Stunden waren fast zu wenig an diesem positiven Nachmittag. Wir sind froh, dass wir unsere Erfahrung und unser Wissen an die zukünftigen Sterbebegleiter weitergeben konnten“, erklärte Barbara Leitner.