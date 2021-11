Hotel in Oy-Mittelberg möchte ein Chaletdorf errichten - Das spaltet den Gemeinderat

Familie Mayr möchte ihr Hotel in Mittelberg vergrößern. Neun Häuschen stellt sie sich auf einer Wiese nebenan vor. Kritik gibt es am Flächenverbrauch.

24.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Thomas und Michael Mayr sind vor etwa vier Jahren in den Betrieb ihrer Eltern eingestiegen, wollen ihn bald auch übernehmen. Damit sind sie die dritte Generation, die das Vier-Sterne-Hotel „Mittelburg“ in Oy-Mittelberg führt. Um sich für die Zukunft aufzustellen, wollen sie den Betrieb um ein Chaletdorf mit neun Häuschen erweitern. Während seiner jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat bei neun zu fünf Stimmen zwar dafür, in das Planungsverfahren einzusteigen. Doch die Diskussion verlief kontrovers: Während die einen dem Traditionsbetrieb Entwicklungschancen geben wollen, kritisieren die anderen den Flächenverbrauch.