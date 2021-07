Polizei und Stadt treffen sich mit Anwohnern, die unter nächtlichem Lärm leiden. Diese haben nun Unterschriften gesammelt.

08.07.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Anwohner im Bereich der Wendeplatte in der Ellharter Straße drängen auf Lösungen: Sie leiden sehr unter dem ständigen Lärm vor ihrer Haustür vor allem in den Abendstunden am Wochenende (wir berichteten). Bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern von Stadt und Polizei überreichten sie nun am Donnerstag eine Unterschriftenliste, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Diese unterzeichneten 77 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft.