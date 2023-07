"Hürden"-Lauf durch Kempten: Welche Barrieren machen das Leben schwer?

Oft werden Kleinigkeiten zu Hürden – für Menschen mit Behinderung, Senioren oder Eltern mit Kinderwagen. Ein Gang durch Kempten zeigt, wo Nachholbedarf besteht.

02.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Aus Bosheit macht das freilich keiner. Und trotzdem finden sich in Kempten an vielen Stellen Hürden, die den meisten gar nicht auffallen, anderen aber unnötig das Leben schwer machen. Um dafür zu sensibilisieren, hat der Kemptener Beirat für Menschen mit Behinderung am Samstag zu einem Spaziergang durch die Innenstadt geladen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.