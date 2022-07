Hürdevoll: Barrierefreiheit ist im Oberallgäu ein Zukunftsprojekt

Menschen mit Behinderung haben das Recht, ohne Barrieren am Leben teilzunehmen. Die Praxis sieht oft anders aus – auch im Rathaus. Wen das noch trifft.

25.07.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Die Diskussionen des Gemeinderats verfolgen? Ein Konzert im Gemeindesaal besuchen oder einfach nur am Elternabend der Schule teilnehmen? Keine große Sache, werden die meisten sagen. Doch das gilt nicht für alle. Der Grund dafür? Unter anderem Treppen. Und das, obwohl sich die Bundesrepublik bereits vor über 13 Jahren verpflichtet hat, genau das zu ändern.

Ihnen haftet ein womöglich verstaubter Ruf an, doch sind Gemeinderäte vor allem eines: Demokratie, wie sie näher am Menschen kaum sein könnte. Hier wird um das gerungen, was das Leben vor der eigenen Haustür bestimmt. Die Sitzungen sind dem Grundsatz nach öffentlich, auch das gehört dazu – damit Wahlberechtigte nachvollziehen können, wie ihre Vertreter entscheiden. In Wildpoldsried können das nicht alle: Das gesamte Rathaus ist nicht barrierefrei, den Eingang ins Gebäude bildet eine Treppe. Immerhin – wer bei der Verwaltung vorsprechen will und das aufgrund der Treppen nicht kann, den besuchen Mitarbeitende zuhause, sagt Bürgermeisterin Renate Deniffel.

Barrierefrei ins Rathaus Wildpoldsried (Oberallgäu)? Geht nicht

Auch in anderen Oberallgäuer Gemeinden ist es Menschen mit Schwierigkeiten beim Gehen nicht immer ohne Weiteres möglich, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Doch zunächst zum Grundsätzlichen: 2007 hat Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen unterschrieben, seit 2009 ist sie für die Bundesrepublik verpflichtend. Als Diskriminierung wird darin unter anderem verstanden, wenn jemand aufgrund einer Behinderung in politischen, kulturellen oder bürgerlichen Grundfreiheiten eingeschränkt ist.

Die Staaten verpflichteten sich, alle „Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung zu ergreifen“. Dazu gehöre, volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Unter anderem ist sicherzustellen, dass auch Menschen mit Behinderung „umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können“. Gleiches gilt etwa für Kultur und Erholung, dabei geht es unter anderem um den Zugang zu diesen Orten.

Schulen, Kitas und Turnhallen: Barrierefreiheit ist längst nicht überall im Oberallgäu angekommen

So viel zur Theorie. Und wie sieht es damit aus in der Region? Auch wenn die Bürgermeisterbüros Altusried, Betzigau, Durach, Haldenwang und Sulzberg nicht auf die Anfrage der Redaktion geantwortet haben – die allermeisten Rathäuser um Kempten sind barrierefrei. Ausnahmen bilden neben Wildpoldsried die Sitzungssäle in Wiggensbach, Buchenberg und Weitnau. Doch wie der Blick in die Behindertenrechtskonvention zeigt, ist Teilhabe weit mehr. In Lauben ist die Schule jedoch nicht barrierefrei – in den Ferien steht dort nun ein erster Umbau an. Nur teilweise barrierefrei sind die Schulen in Buchenberg, Oy und Hegge. Bei den Kitas ist nur Oberdorf (Waltenhofen) nicht barrierefrei, teilweise barrierefrei sind Niedersonthofen, Mittelberg (Oy-Mittelberg) und Lauben.

In Oy ist die Sporthalle nicht barrierefrei, in Dietmannsried teilweise. In Lauben ist die neue Turnhalle für alle nutzbar, die alte nicht. Die Bücherei befindet sich in Wiggensbach wie der Sitzungssaal im WIZ, in Lauben in der Schule – beide sind damit nicht barrierefrei erreichbar. Wie für die Laubener Schule, gibt es laut Wiggensbachs Bürgermeister Thomas Eigstler auch für das WIZ erste Überlegungen für eine Sanierung, bei der Barrierefreiheit geschaffen werden soll.

