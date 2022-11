Ein Hund künftig nur noch mit Lizenz?

Andernorts ist der Hundeführerschein bereits Pflicht, in Bayern nicht. Dabei stellen Fachleute fest, dass einige Besitzer ihre Tiere nicht artgerecht halten.

Von vielen werden sie geliebt, andere machen einen großen Bogen um sie: Hunde. Es gibt Menschen, die Ängste entwickeln, nachdem ihnen ein Vierbeiner unkontrolliert begegnet ist. Im schlimmsten Fall werden Mensch oder Tier von einem Hund gebissen. Daher ist etwa in Niedersachsen der Sachkundenachweis – auch Hundeführerschein genannt – seit 2013 gesetzlich vorgeschrieben. Halten Tierärzte und Hundetrainer in Kempten und dem Oberallgäu solch eine Pflicht auch in Bayern für sinnvoll?

Hundetrainer aus Blaichach bietet schon seit zwölf Jahren den Hundeführerschein an – so sieht die Prüfung aus

Seit zwölf Jahren bietet Wolfgang Siebel, Hundecoach in Blaichach, den bisher in Bayern freiwilligen Hundeführerschein an. In drei Teilen werde die Prüfung bei ihm absolviert: Die Theorieprüfung gelte ein Leben lang. Danach erfolgen zwei praktische Teile, diese sind nur gültig, solange Hund und Halter ein Team bleiben. In der Praxis muss der Vierbeiner zunächst zeigen, dass er sich in der Stadt ordentlich verhält. Hürden wie Bälle oder fremde Hunde müssen Tier und Halter meistern. Zuletzt wird auch das Freilaufen geprüft. Hier müsse der Hund ohne Leine und trotz Ablenkung jederzeit auf den Rückruf des Halters hören. Das werde zuvor gemeinsam geübt. In zwölf Jahren hätten nur zwei Teilnehmer nicht bestanden, sagt der Hundetrainer.

„Ein Hund hat einen Anspruch darauf, vernünftig erzogen zu werden“, sagt Hundetrainer Siebel. Durch das Training für den Hundeführerschein lernt der Halter, dem Tier verlässliche Signale zu geben. Lesen Sie auch: Die Halter sind in der Pflicht – ein Kommentar unserer Autorin zum Thema.

Viele Hunde leiden unter Schlafmangel oder werden zu früh kastriert

Fehlendes Wissen im Umgang mit Hunden stellt auch Bernd Seyberth von der Hundeschule „Four dog and you“ in Haldenwang immer wieder fest: „Viele Hunde werden nicht artgerecht geführt.“ Menschen glaubten, einen Hund allein durch Bewegung auslasten zu können. Dabei müsse ebenso Kopfarbeit geleistet werden. Viele Halter wüssten zudem nicht, dass Hunde 16 bis 18 Stunden Schlaf pro Tag brauchen. Der Trainer erklärt sich manches Verhalten der Tiere durch ihren Schlafmangel, ganz nach dem Motto: „Nach müd kommt blöd.“ Auch eine frühe Kastration eines Hundes bewirke unter Umständen, dass ein Tier nie über die Pubertät hinauskommt – es bleibt in seiner Entwicklungsphase stecken, sagt Seyberth. Den Hundeführerschein sollten Halter nicht als Bevormundung sehen, sondern er sei zum Wohl des Tieres und des Menschen.

Kemptener Tierärzte befürworten Hundeführerschein in Bayern

„Hundehalter sollten über gewisse Grundkenntnisse verfügen, bevor sie sich einen Hund zulegen“, sagt auch Dr. Dirk Römer, Geschäftsführer und leitender Tierarzt der Anicura Kleintierspezialisten Kempten. Dabei denke er an Themen wie Körpersprache, Instinkte, Lernverhalten, Bedürfnisse und auch Kosten für das Tier.

„Halter schaffen sich oft Tiere an, um persönliche Bedürfnisse zu befriedigen – über artgerecht Haltung sind sie dabei im Vorfeld nur wenig informiert.“ Der Tierarzt stuft den Hundeführerschein als sehr wichtig ein, schließlich gebe es in anderen Bereichen ebenso Führerscheine. „Für die Tiere bedeutet der Hundeführerschein Sicherheit.“

Auch Tierärztin Dr. Daniela Heldt aus Kempten findet den Hundeführerschein sinnvoll. „Ganz oft fehlt ein Grundgehorsam“, sagt sie. Wenn Halter sich mehr mit ihren Tieren beschäftigen würden, vermieden sie gleichzeitig Gefahren. Die größten seien Beißvorfälle.

„Menschen holen sich oft illegal einen Hund, diese sind häufig schlecht sozialisiert“, sagt sie. Negatives kann Heldt am Hundeführerschein nicht finden.

