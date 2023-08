32 Unternehmerinnen und Unternehmer vertreten jetzt 18.500 Firmen in der IHK-Regionalversammlung

Die IHK-Regionalversammlung Kempten-Oberallgäu ist das Spiegelbild der regionalen Wirtschaft. Nach der Wahl 2023 stehen die Mitglieder für fünf Jahre fest.

07.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die IHK-Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Tourismus sowie Dienstleistungen haben 32 Unternehmerinnen und Unternehmer in die IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu gewählt. Das regionale Unternehmensparlament der IHK Schwaben wird in den kommenden fünf Jahren laut Mitteilung das Gesamtinteresse der rund 18.500 IHK-Mitgliedsunternehmen in Kempten und dem Oberallgäu vertreten.

„Die IHK-Regionalversammlung ist das Spiegelbild der regionalen Wirtschaft“

„Die IHK-Regionalversammlung ist das Spiegelbild der regionalen Wirtschaft“, sagt IHK-Präsident Gerhard Pfeifer. Das ehrenamtliche Engagement ihrer 32 Mitgliedsunternehmen ziele darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Allgäu zu stärken. (Lesen Sie hier: Fachkräftemangel, hohe Energiepreise und Rohstoffkosten sorgen Unternehmer in Kempten und Oberallgäu)

Die Wahl fand im Juli statt. Von den Mitgliedsunternehmen werden zunächst die elf Regionalversammlungen der IHK Schwaben gewählt, die dann alle Landkreise und kreisfreien Städte des Regierungs- und Kammerbezirks abdecken. Mitte Oktober folgt dann die konstituierende Sitzung des Unternehmensparlaments. In dieser werden der Vorstand sowie die künftigen neun Mitglieder der IHK-Vollversammlung gewählt. Die Vollversammlung ihrerseits wählt danach Anfang 2024 das Präsidium inklusive des Präsidenten bzw. der Präsidentin. (Lesen Sie auch: Schnelle Hilfe beim Handy-Banking: Das bringen QR-Codes auf Rechnungen)

"Ein Herzstück der ehrenamtlichen IHK-Arbeit" als optimale Interessenvertretung der Allgäuer Wirtschaft

63 Prozent der Regionalversammlungsmitglieder wurden erstmalig in das regionale IHK-Gremium gewählt, bei einem Frauenanteil von 19 Prozent. In der IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu engagieren sich Vertreter aus ganz verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen. "Die Vielfältigkeit der Zusammensetzung ist das Herzstück der ehrenamtlichen IHK-Arbeit und bildet die Basis für die optimale Vertretung des Gesamtinteresses der Allgäuer Wirtschaft, sagt Björn Athmer, IHK-Regionalgeschäftsführer im Allgäu. Er freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit den neu gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern. (Hier lesen Sie: Droht rund 100 Restaurants in Kempten und dem Oberallgäu ein Wirtshaus-Sterben?)