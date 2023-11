IHK stellt Herbstumfrage vor: Stimmung in der Wirtschaft hat sich verschlechtert

Erhoffter Aufschwung blieb aus. Zuversicht in den Unternehmen nimmt ab. Handelskammer prangert überbordende Bürokratie und "Blödsinn" aus der Politik an.

07.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Stimmung in der Wirtschaft in Kempten/Kaufbeuren sowie im Ober- und Ostallgäu hat sich spürbar verschlechtert. Das ergibt sich aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). Der im Frühjahr noch erhoffte Aufschwung hat sich demnach nicht eingestellt. Das Vertrauen der Unternehmen in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nimmt weiter ab, auch weil Investitionen in der Region ausblieben. Der Verband setzt dem eine "Agenda 2030" entgegen.

