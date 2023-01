Ikarus: Immer mehr nutzen soziale Projekte in Kempten-Thingers

Senioren-Mittagessen und Frauen-Frühstück: Das plant der Verein Ikarus Thingers 2023. Gerade bei älteren Menschen wird durch die hohe Inflation das Geld knapp.

10.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie machen sich auch im Kemptener Stadtteil Thingers bemerkbar: Die Nachfrage nach sozialen Projekten wie Bürgerladen, Hand-in-Hand-Laden und „Thingers rettet Lebensmittel“ steigt, berichtet der Verein Ikarus Thingers, der seit über 20 Jahren im Bürgertreff sitzt. 2022 waren nach zwei Jahren Corona-Pause wieder fast alle Veranstaltungen durchgeführt worden. Das vergangene Jahr brachte aber auch Herausforderungen mit sich, wie der Rückblick zeigt. (Lesen Sie auch: Im Kemptener Osten ist viel Neues entstanden. Soziale Stadt läuft weiter)

Wegen der vielen Flüchtlingskinder aus der Ukraine stieg die Nachfrage nach Sprach- und Kulturpaten

So war das Seniorenbüro des Vereins ausgelastet – mit Beratung und Vermittlung von Hilfe im Alltag. Ebenfalls stieg die Nachfrage nach Sprach- und Kulturpaten, wegen der vielen Flüchtlingskinder aus der Ukraine. „Dies zeigt, wie wichtig die Arbeit des Vereins gerade jetzt für den Stadtteil ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ehrenamtlichen waren besonders am Jahresende sehr beschäftigt beim Handarbeitsmarkt und Adventsbasar, einem Marktstand beim sozialen Weihnachtsmarkt, bei der Teilnahme am Nikolausmarkt Thingers, der Organisation eines Seniorenadventnachmittags und der Mitgliederweihnachtsfeier. (Hier lesen Sie: Kostenlose Binden und Tampons kommen in Kempten gut an - zu gut?)

Bei den Märkten wurden etwa handgefertigte Mützen, Schals, Socken, Marmelade und Weihnachtsdeko verkauft. Der Erlös soll in die Kassen der Projekte fließen. Der Verein sammelte zudem Spenden, um knapp 150 Säckchen für die Kinder im Stadtteil zu füllen, die der Nikolaus am 6. Dezember verteilte, und bereitete ein Programm mit Geschenken für Senioren vor.

Die Mitarbeiter des Bürgerladens und des Hand-in-Hand-Ladens sorgten dafür, dass Bedürftige in Thingers eine Weihnachtstüte voller Lebensmittel, Gutscheine und ein kleines Weihnachtsgeld bekamen. Die Aktion unterstützten die Kirchgemeinde St. Hedwig, Markuskirche, die Grundschulen Heiligkreuz und Kempten-Nord sowie das Haus der Kinder St. Hedwig. Kinder konnten heuer wieder Wunschzettel schreiben, die an den Wunschbaum der Firma Bosch kamen. Deren Mitarbeiter erfüllten die Wünsche der Kinder.

Die Seniorenarbeit soll nach den oft sehr einsamen Corona-Jahren erweitert werden

Der Verein legt 2023 Priorität in seine sozial-integrativen Angebote: Die Seniorenarbeit soll nach den oft sehr einsamen Corona-Jahren erweitert werden. Gerade bei älteren Menschen wird durch die hohe Inflation das Geld knapp. Ein Senioren-Mittagessen und ein Frauen-Frühstück sollen für einen geringen Unkostenbeitrag angeboten werden. An der Wildnisgruppe „Grene Kender“ sollen Kinder weiter kostenlos teilnehmen.

Kultur-Höhepunkt soll 2023 wieder das Thingersfest sein. Fortgeführt werden sollen auch die Wohnzimmerkonzerte. Künstler sollen ihre Werke wieder bei den Kunsttagen Thingers ausstellen können.

Kontakt zum Verein im Stadtteilbüro (Schwalbenweg 71), unter Telefon 0831/5124927 oder per E-Mail an stadtteilbuero@thingers.de