Illegaler Kiesabbau auf landwirtschaftlicher Fläche - Eigentümer droht hohe Strafe

Mehr als 5000 Quadratmeter landwirtschaftlicher Fläche wurden durch illegalen Kiesabbau bei Dietmannsried verändert. Die Strafe könnte sechsstellig werden.

02.07.2023 | Stand: 06:10 Uhr

Im Außenbereich von Dietmannsried wurde auf einer Fläche von 900 Quadratmetern ohne Genehmigung Kies abgebaut. Das bestätigen auf Nachfrage Gemeinde und Landratsamt. Zusätzlich zu den Abgrabungen wurde demnach Gelände auf einer Fläche von 4500 Quadratmetern verändert – also etwa Humus abgetragen, Wege angelegt und etwa Aufschüttungen vorgenommen.

Nachdem die Behörden von den illegalen Abgrabungen erfahren hatten, sprach das Landratsamt eigenen Aussagen zufolge umgehend einen Baustopp aus, der am Folgetag schriftlich wiederholt wurde. Auf der betreffenden Fläche ist baurechtlich eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen.

Kiesabbau bei Dietmannsried ohne Genehmigung - jetzt droht Bußgeld

Erst nach der behördlichen Einstellungsverfügung beantragte der Eigentümer eine Genehmigung der Arbeiten. Der Bauausschuss der Gemeinde lehnte das jedoch ab: Zur Regelung von Kiesabbau gibt es in Dietmannsried seit etwa 15 Jahren einen Bebauungsplan, erklärt Bürgermeister Werner Endres. Im Umfeld des illegalen Abbaus gibt es zwar genehmigten Abbau. Auf der betreffenden Fläche ist er allerdings nicht vorgesehen.

Der Plan richtet sich dabei laut Endres nach Kiesvorkommen, Erschließung und bestehendem Abbau. „Ich bin froh, dass wir diesen Plan haben“, sagt Endres mit Verweis auf die Diskussionen um den geplanten Abbau in der Nachbargemeinde Haldenwang.

Aktuell prüft das Landratsamt den Fall in Dietmannsried. In Frage kommt ein Bußgeldverfahren. Das Gesetz setzt ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro fest. Die endgültige Höhe des Bußgelds ist abhängig vom Ausmaß des Abbaus, von Vorsatz oder Fahrlässigkeit, von der Schutzwürdigkeit der Fläche und etwa von Gewinnen oder Vorteilen. Das Landratsamt geht davon aus, dass der abgebaute Kies bereits anderweitig verbaut wurde. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Landratsamt aktuell nicht vor.

Kiesabbau bei Dietmannsried ohne Genehmigung war rechtswidrig

Ein Teil der durch den Abbau entstandenen Grube ist laut Landratsamt bereits wieder gefüllt. Mit welchem Material und ob dieses mit Schadstoffen belastet ist, müsse erst noch eine Prüfung ergeben. Aktuell geht das Amt davon aus, dass keine Folgeschäden etwa für Umwelt oder Wasser entstanden sind. Wie lange an der Stelle bereits Abgrabungen stattfanden, steht derzeit laut Landratsamt noch nicht fest. Angesichts des Umfangs gehe man aber davon aus, „dass die Maßnahmen nicht nur wenige Tage in Anspruch genommen haben“. Angrenzend an die Fläche befindet sich das mutmaßliche Anwesen des Grundstückseigentümers. Dessen Bau wurde laut Landratsamt erst im Sommer 2021 genehmigt.

Der Eigentümer wollte sich der Redaktion gegenüber nicht zu den Geschehnissen äußern.