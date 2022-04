Illustrator Roger Mayrock: Er zeigt, wie die Römer in Kempten lebten

Roger Mayrock illustriert seit vielen Jahren das Leben in Cambodunum. Nun hat der 61-Jährige ein großes Lamellenbild für den Archäologischen Park geschaffen.

02.04.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Der Rundweg im frei zugänglichen Bereich des Archäologischen Parks Cambodunum ( APC) ist nochmals aufgewertet worden. Bereits seit Oktober 2020 geben Schaubilder und die interaktive Cambodunum-App für Smartphones Einblicke in das vielfältige Leben der antiken Römersiedlung auf dem Kemptener Lindenberg; Tast-Stationen sprechen die Sinne an, und die Station „Paradiesisches Grün“ lässt erahnen, wie Pflanzen der Römerzeit dufteten. Nun laden geschwungene Bänke auch größere Gruppen zum Verweilen ein. Außerdem zeigt ein großes Lamellenbild Szenen aus der Römerstadt Cambodunum, die im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung oberhalb der Iller entstand. Die Neugestaltung des Geländes ist jetzt abgeschlossen.

Entwürfe und Zeichnungen mit Stift und Computer: Hier fertigt Roger Mayrock seine anschaulichen Illustrationen. Bild: Harald Holstein

Das Lamellenbild steht in etwa dort, wo einst das Zentrum der Stadt mit Forum und steinerner Basilika (Markt- und Versammlungshalle) war. Es ist eine optische Besonderheit und zeigt vier Cambodunum-Szenen auf der Vorder- und Rückseite. Der Kemptener Illustrator Roger Mayrock hat sie mit großem konstruktivem Aufwand so aufbereitet, dass vier verschiedene Blickwinkel in das Gelände möglich werden. Dazu waren viele Entwürfe und Anpassungen notwendig, bis sich das Bild auf den Lamellen in der richtigen Perspektive zusammensetzt.

Das Bild zeigt auch die Säulenhalle des einstigen Palastes

Je nach Standpunkt fügen sich die Zeichnungen auf den Lamellen zu rekonstruierten Ansichten, die den Ziergarten mit Säulenhalle des Statthalterpalastes darstellen, so wie er vor knapp 2000 Jahren ausgesehen haben könnte. Schon die Römer hätten Parks mit Betreuern für die Hecken und Berufsgärtnern gehabt, sagt Roger Mayrock. Der Illustrationsgrafiker steht in engem Kontakt zu Wissenschaftlern, Historikern und Fachleuten. Immer wieder gleicht er mit ihnen neuste Recherchen und Forschungsergebnisse ab. Ziel seiner Arbeit ist es, sich so gut wie möglich der einstigen Realität und den prüfbaren Tatsachen anzunähern. Seine Illustrationen vermitteln nicht nur Details von Tempeln, Wohnhäusern und Plätzen, sie umfassen vom Kochtopf über Schmuck bis zur Gürtelschnalle viele Gegenstände des Alltags. „Ich sehe es wie eine Detektivarbeit“, sagt der 61-Jährige. „Es gibt einen Fall, aber keine lebenden Zeugen mehr – also müssen wir nur mit Indizien das Ganze rekonstruieren.“

Manchmal müsse man die Größenordnung neuen Erkenntnissen anpassen. „Wir haben die sogenannte Basilika, ein Prachtgebäude für Gerichtssitzungen und Handelsgeschäfte, zu brav dargestellt. Sie ist zu niedrig angesetzt. Man hat damals geklotzt. Es gab Malerei, Stuck, Marmor“, erzählt Roger Mayrock.

Die Experten wissen auch nicht alles

Lesen Sie auch

Warum die alten Römer ein Baugebiet in Maierhöfen verhindern könnten Pläne für neues Baugebiet

Die Leiterin des Archäologischen Parks Cambodunum (APC), Meike Sieler, hält viel von einer zeichnerischen Annäherung an das antike Leben. „Wir wollen durch die Illustrationen Lebensrealitäten, aber auch die Unschärfe und einen gewissen Grad der Spekulation andeuten“, erklärt sie. Die Zeichnungen ermöglichten eine ästhetische Distanz. „Wir wissen ja nicht zu hundert Prozent, wie es damals war“, sagt Sieler.

Roger Mayrock hat sich erst allmählich darauf spezialisiert, die römische Vergangenheit in Kempten sichtbar und in didaktischen Bildern anschaulich zu machen. Zunächst war er Druckvorlagenhersteller bei Kösel, dann fachtechnischer Zeichner und später Werbegrafiker.

Roger Mayrocks Oma weckte seine Liebe zu Burgen

Der Kemptener ist auf dem Lindenberg aufgewachsen, und das Suchen nach römischen Scherben sei für ihn Alltag gewesen. Seine Oma habe bei ihm die Begeisterung für mittelalterliche Burgen geweckt. Die ist bis heute geblieben. Inzwischen ist er Vorsitzender des Allgäuer Burgenvereins und ehrenamtlicher Leiter des Burgenmuseums, das zur Zeit allerdings wegen Corona noch geschlossen ist.