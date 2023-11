Das Kind des Fürstabts und der Bürgermeisterstochter

Rolf Nagel (74) forschte über 20 Jahre und stellte nun sein Familienbuch der Reichsstadt Kempten vor. Dabei kam manche Überraschung ans Licht.

07.11.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Die Freude war groß, als der Stuttgarter Genealoge Rolf Nagel in der Schrannenhalle des Rathauses sein „Familienbuch der Reichsstadt Kempten“ vorstellte. In jahrzehntelanger Arbeit hatte der 74-Jährige Personendaten aus den Kirchenbüchern der Reichsstadt für den Zeitraum von 1596 bis 1825 ausgewertet, die er in Zusammenarbeit mit der Kemptener Historikerin Birgit Kata jetzt in einem dreibändigen Werk veröffentlichte. Dabei kamen auch überraschende Verbindungen zum Fürststift Kempten zu Tage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.