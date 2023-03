Im Haus International sind alle Menschen willkommen

Die Begegnungsstätte – vor 40 Jahren von Inge Nimz gegründet – leistet einen wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung. Das ist auch weiterhin das Ziel.

29.03.2023 | Stand: 14:00 Uhr

„Es braucht mehr denn je solche Orte der Begegnung.“ Das sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Feier zum 40-Jährigen des „Haus International“. Angefangen hat alles als Pilotprojekt, einmalig in dieser Art in Bayern, einst in der Beethovenstraße, später in der Poststraße. Eine Einrichtung, die laut Gabriele Heilinger, erste Vorsitzende des Fördervereins, für erfolgreiche Integration in Kempten stehe.

Denn hier setze man an den Schnittstellen der Integration an – mit der Intention: „Je mehr wir über die Kulturen und Traditionen der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund wissen, desto besser verstehen wir uns gegenseitig.“ Diesen Integrationsprozess zu fördern, sehen die Verantwortlichen im Haus International als ihre Zukunftsaufgabe.

Künstler des Festabends sind dem Haus alle verbunden

Alle Akteurinnen und Akteure, die den Abend gestalteten, haben auf ihre Art und Weise eine Beziehung zum Haus International. Ob die Leiterin der Tanzschule Stiltanz, Elena Helfrich, die Pianistin Nataliya Tkachenko, der Pantomime Wolfgang Fendt, der ukrainische Chor, die türkische Sängerin Songül oder die Akteure aus afrikanischen Ländern – sie alle haben laut Mitteilung ihre Anfänge und ihre Integration in Kempten im Haus International gestartet.

Genau das, ein integriertes Leben in Kempten, war vor 40 Jahren der Ansatz der verstorbenen Inge Nimz, der Gründerin des Haus International, begraben auf dem evangelischen Friedhof. Sie hat es laut Heilinger geschafft, unter offenbar widrigen Umständen diesen Ort des Zusammenkommens ins Leben zu rufen. Und somit einen wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet.

Preise würdigten die Leistungen der Macher

Mittlerweile, sagte Heilinger, sei das Haus International zu einer bekannten Begegnungsstätte gewachsen, was unter anderem die Verleihung des schwäbischen Integrationspreises beweise. Damit wurden die Arbeit und das Engagement der Menschen in dieser Einrichtung gewürdigt.

Die Angebote im Haus „Inter“ reichen von Deutsch-Sprachkursen über Hausaufgabenförderung bis hin zu Begegnungsabenden und vielerlei Veranstaltungen mit interkulturellen Aspekten. Ziel sei es, nicht nur die Sprache zu vermitteln, sagte Heilinger, sondern vor allem die Menschen mit Migrationshintergrund fühlen zu lassen: „Ich bin willkommen.“ In Allgäuer Schulen ist Zuwanderung ein viel diskutiertes Thema

„So ist der Wunsch nach einem interkulturellen Haus in Erfüllung gegangen und auch nach 40 Jahren noch Realität und von besonderer Bedeutung für die Stadt Kempten“, ergänzte OB Kiechle. Bis heute seien zwei Dinge unverzichtbar: „Eine Grundhaltung, die sich in Menschenwürde, Völkerverständigung und Respekt ausdrückt – und der Blick auf den Einzelnen, der diese Ziele umsetzt.“ Aus dem Haus International sei eine beispielhafte Einrichtung geworden, die Zukunft habe, sagte Alt-Oberbürgermeister Dr. Josef Höß, in dessen Amtszeit es entstand. „Möge hier immer wieder gesagt werden: Seien Sie als Gäste willkommen.“