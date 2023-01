Im Osten ist viel Neues entstanden

Nach zweieinhalb Jahren läuft ein Förderprogramm des Bundes planmäßig aus. An der „Sozialen Stadt“ zwischen Bühl und Engelhalde wird aber weiter getüftelt.

09.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Kemptener Osten hat sich in den vergangenen Jahren einiges entwickelt. Herausragendes Projekt ist möglicherweise der Bikepark im Engelhaldepark. Aber auch in weniger auffallenden Vorhaben gab es Fortschritte. Nun ist eine Förderperiode für „Zukunft Kempten-Ost – Leben und Arbeiten (LeA) in Kempten-Ost“ nach zweieinhalb Jahren planmäßig abgelaufen. Wie geht es weiter im Städtebauförderungsgebiet der Sozialen Stadt?

