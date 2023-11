Im Kino mit Charlotte Knobloch: "Es ist noch nicht zu spät"

Die bekannte Vertreterin der jüdischen Gemeinde und Holocaust-Überlebende diskutiert mit 260 Jugendlichen in Kempten. Ihr Anliegen ist aktuell wie lange nicht.

10.11.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Sie könne nicht so tun, als wären es normale Zeiten. Doch Charlotte Knobloch, die vermutlich bekannteste Vertreterin der jüdischen Gemeinde in Deutschland, ist es schon immer ein Anliegen, mit jungen Menschen zusammenzukommen. "Es gibt immer etwas zu besprechen." Aktuell, während es nach den Angriffen der Hamas wieder zu blutigen Auseinandersetzungen kommt und jüdischgläubige Menschen auch in Deutschland wieder Ziel von Hass und Hetze werden, da gilt das womöglich umso mehr.

Etwa 260 Schülerinnen und Schüler waren der Einladung von Verdi gefolgt, um der 91-jährigen Münchnerin zuzuhören. Geboren ein Jahr vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, erlebte sie hautnah, was es in der Nazi-Diktatur bedeutete, Jüdin zu sein. In Kempten berichtete sie jedoch nicht nur darüber. Sie beantwortete auch Fragen der Jugendlichen zur jetzigen Situation. Und rief auf zu Zivilcourage.

Antisemitismus in Deutschland: Charlotte Knobloch diskutiert mit Schülerinnen und Schülern in Kempten

Zum ersten Mal habe sie das Wort Jude gehört, als ihr der Zutritt zu einem Spielplatz in München verwehrt wurde. Zuhause hätten ihre Eltern versucht, zu erklären. "Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich etwas bin, das andere nicht sind." Die Repressalien gegen Jüdischgläubige nahmen unter den Nationalsozialisten immer mehr zu, die Rechte schwanden. Immer wieder sei ihr Vater nur durch Zufall der Deportation ins Konzentrationslager entkommen. Als die Nazis schließlich ihren Vater vor die Wahl stellten, die Großmutter oder das Kind für die Fahrt ins Konzentrationslager zu melden, sei die Großmutter von sich aus gegangen. Den Abschied nennt Knobloch den schrecklichsten Moment ihres Lebens. "Ich wusste, wo es hingeht." Zwei Jahre später wurde die Großmutter im KZ Theresienstadt ermordet.

Lesen Sie auch: Nach Hitlergruß auf Corona-Demo: Landgericht Kempten hebt Freispruch auf

Charlotte Knobloch selbst überlebte die Nazi-Diktatur, weil ihr Vater für sie einen Unterschlupf auf dem Land fand. Zunächst als Besucherin getarnt, vermuteten Dorfbewohner schnell, sie sei ein uneheliches Kind. Diese Bosheit rettete ihr das Leben. "Damit war ich die Hummels-Lotte - und legalisiert." Ihre Gastgeberin - eigentlich nur eine entfernte Bekannte - riskierte dafür jedoch ihr eigenes Leben.

Nach der Befreiung Deutschlands habe sie unbedingt ausreisen wollen, erzählte Knobloch. Sie ertrug es nicht, unter Tätern zu leben, die sich ahnungslos gaben. "So ein Unsinn, sie wussten alles." Doch die Geburten ihrer Kinder verzögerten die Ausreise. "Ich war wie eine Glucke, ich wollte ihnen alles geben, was ich nicht hatte - eine Kindheit." So wurde Deutschland wieder zur Heimat, es stellten sich Versöhnung und Normalität ein.

Die Normalität von Jüdinnen und Juden in Deutschland gerät ins Wanken

Eine Normalität, die nun aber wieder ins Wanken gerate. "Wenn wir an unsere Opfer erinnern, dabei aber Polizeischutz brauchen - das ist nicht die Normalität, wie wir sie uns gewünscht haben." Junge Jüdinnen und Juden hätten nach antisemitischen Demonstrationen etwa in Berlin wieder Angst. Sie selbst sei entsetzt von Hetze und Hass, die sie beobachte. "Der Platz für jüdisches Leben in Deutschland wird wieder enger."

Knobloch bezeichnete sich dennoch als Optimistin. "Es gibt eine gute Nachricht: Es ist noch nicht zu spät." Junge Menschen seien gefordert, sich für respektvollen Umgang einzusetzen. Und die Erinnerung an die Gräueltaten der Nazis wachzuhalten, damit sie sich nicht in anderer Farbe wiederholten. "Pflegt einen aufgeklärten Patriotismus, keinen selbstherrlichen wie die AfD. Schafft ein Land, in dem jeder eine Heimat finden kann. Bewahrt ein Herz, dass sich anrühren lässt angesichts von Rassismus und Judenhass. Und lasst euch von niemandem sagen, wen ihr zu lieben oder zu hassen habt."

Charlotte Knobloch ruft in Kempten auf, Hetzern zu widersprechen

Die Jugendlichen fragten, wie sie einen Unterschied machen könnten. Die 91-Jährige rief dazu auf, Menschen nicht nach Haar-, Hautfarbe oder Religion zu unterscheiden. "So müssen wir unsere Kinder erziehen - das kriegt man nicht mit auf die Welt." Begegne man Judenhass, müsse man widersprechen. "Ihr müsst das ausdiskutieren. Wenn man nicht darüber spricht, dann ist das genehmigt."

Lesen Sie auch: Tipps für mehr Zivilcourage: So hilft man richtig

Eine Schülerin stellte eine Frage, die derzeit viele Menschen bewegt: Gibt es Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts? "Wenn das jetzt wieder von den Amerikanern in Ordnung gebracht wird, dann wird es mit Sicherheit in vier bis fünf Jahren erneut zu Blutvergießen kommen - wenn nicht von allen Beteiligten Frieden geschlossen wird."

Begleitet von Personenschützern, machte sich die 91-Jährige nach etwa zwei Stunden vorbei an Popcornständen wieder auf den Weg nach München. Die nächsten Termine warteten bereits.