Im Neubau an der Immenstädter Straße gibt's nur Zimmer für Studierende

Kemptens Bauausschuss stimmt Bauplanung zu. Auf dem Gelände des Hotels Haslacher Hof entstehen 35 Appartements für Studenten und zwei Penthouse-Wohnungen.

29.10.2021 | Stand: 16:17 Uhr

Das geplante Wohnheim anstelle des früheren Hotels Haslacher Hof an der Immenstädter Straße soll nun doch ausschließlich für Studenten dienen. Darauf hat sich die Stadt mit dem Bauwerber verständigt. Überlegungen, die Miniappartements auch Azubis und jungen Lohnarbeitern anzubieten, sind wieder vom Tisch.

Reduzierter Stellplatz-Schlüssel: Bauausschuss stimmt Antrag einhellig zu

Auf dieser Grundlage stimmte nun der Bauausschuss dem Bauantrag einhellig zu. Der Knackpunkt: Weil Studenten sich wohl seltener ein Auto leisten können als andere Gruppen (und junge Erwerbstätige), gilt für sie ein reduzierter Stellplatz-Schlüssel. (Hier lesen Sie die Vorgeschichte: Räte sorgen sich um die Zahl der Stellplätze bei der geplanten Unterkunft für junge Leute an der Immenstädter Straße. Wird jetzt der Nutzerkreis eingeschränkt?)

Auflage in der Baugenehmigung: Appartements nur für Studenten

Geplant sind zwei Penthouse-Wohnungen, 35 Appartements und 16 Stellplätze. Mit vier Stellplätzen für die beiden Wohnungen und weiteren zwölf für die Studenten sei der Stellplatz-Schlüssel auch bei der für den Bauwerber ungünstigsten Berechnung erfüllt, sagte Maximilian Bodenmüller, Leiter des Bauverwaltungsamts. Dass die Appartements nur an Studenten vermietet werden dürfen, komme als Auflage in die Baugenehmigung. Auch Kontrollen seien geplant.

CSU-Stadtrat Erwin Hagenmaier störte sich an eben diesen Kontrollen, weil so die Stadt eine Holschuld habe. Man könnte doch auch den Bauwerber jedes Jahr eine Erklärung abgeben lassen, dass er ordnungsgemäß vermietet hat, regte er an. „Das greifen wir gerne auf“, sagte dazu Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

