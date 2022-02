Im Kemptener Osten gibt es seit einigen Monaten das Familienzentrum und einen Bürgertreff. Was den Gästen in der neuen Einrichtung besonders gefällt.

09.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In dieser Damenrunde wird viel gelacht. Denn in dieser Damenrunde ist Unterhaltung angesagt. Unterhaltung mit Kartenspielen – und einem hausgemachten Kuchen dazu. Immer wieder donnerstags ist das so, wenn die sechs Frauen aus Kempten und Börwang im Arkadencafé am Schumacherring in Kempten zusammensitzen. Dort gibt es seit einiger Zeit einen neuen Treffpunkt, der als Bürgertreff und Familienzentrum mit dazu beiträgt, den Stadtteil Kempten-Ost aufzuwerten.