Immer auf der Seite der Jugendlichen: So arbeitet ein Streetworker in Kempten

Im Stadtpark, an der ZUM und im Hofgarten sind Streetworker in Kempten unterwegs. Sie stehen Jugendlichen auch in Notsituationen als Vertrauensperson bei.

30.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Hilfe bei Bewerbungen und der Wohnungssuche oder Unterstützung bei Problemen mit Eltern, Schule oder Polizei: Lukas Bayer (36) hilft jungen Kemptenerinnen und Kemptenern in vielen Lebensbereichen. „Ich bin für alle Problemlagen der Jugendlichen da“, sagt der Sozialpädagoge, der seit fast zwei Jahren als Streetworker für die Stadt arbeitet.

Streetworker in Kempten sprechen Jugendliche auf der Straße an

Zum Arbeitsalltag eines Streetworkers gehöre es neben Einzelterminen, auch auf den Straßen der Innenstadt unterwegs zu sein und junge Menschen anzusprechen, erzählt Bayer. Dabei müsse er sensibel und einfühlsam vorgehen, da einige Jugendliche schlechte Erfahrungen im Umgang mit Erwachsenen gemacht haben. „Ich bin nur Gast in ihrer Welt und so muss ich mich auch verhalten“, sagt Bayer.

Er erkläre den jungen Menschen immer zuerst, wer er sei und was er mache. „Danach gebe ich ihnen meine Visitenkarte und sage ihnen, dass sie sich gerne bei mir melden können." Viele Jugendliche würden dies über WhatsApp oder Instagram machen. „Das ist für sie einfacher. Da ist die Hemmschwelle viel niedriger, als wenn sie bei jemandem anrufen müssen“, sagt er. Die meisten jungen Leute, um die sich Bayer und seine Kollegin Elisabeth Lindner kümmern, haben sie auf der Straße kennengelernt.

Jugendliche in Kempten haben es schwer auf Wohnungssuche

Momentan brauchten Jugendliche vor allem Hilfe bei der Suche nach einer Bleibe. „Wir unterstützen sie beispielsweise bei dem Schreiben von Wohnungsbewerbungen“, sagt Bayer. Der Streetworker begleitet auch immer wieder Jugendliche zum Gericht, zur Arbeitsagentur und ist einfach für sie da, wenn sie jemanden zum Reden brauchen. „Ich muss anders sein als alle anderen Erwachsenen in ihrem Leben“, sagt Bayer. Er wolle eine vertrauensvolle Beziehung zu jungen Menschen aufbauen. Aus diesem Grund akzeptiere er alle so wie sie sind. „Wir sind immer auf der Seite der Jugendlichen“, sagt Bayer. Jede und jeder sei willkommen. „Das findet alles auf freiwilliger Basis statt“, sagt Bayer. Dies sei das Grundprinzip von Streetwork.

Die Idee, auf diese Art Jugendlichen zu helfen, stammt ursprünglich aus den USA. Lukas Bayer sei mit Streetwork in Stuttgart das erste Mal in Berührung gekommen. „Ich habe einen ziemlichen Umweg in diesen Beruf gemacht“, sagt der 36-Jährige. Nach seinem Hauptschulabschluss habe er zunächst in der Hotelbranche gearbeitet. „Im Zivildienst habe ich dann erkannt, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten will“, sagt Bayer.

Graffiti Workshop soll Jugendlichen in Kempten Abwechslung bieten

Daraufhin habe er eine Ausbildung zum Erzieher mit Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung absolviert, seine Fachhochschulreife nachgeholt und Soziale Arbeit studiert. Während seines Praxissemesters habe er in Stuttgart in einer Einrichtung für Jugendliche in schwierigen Wohnsituationen gearbeitet. Danach war er bei der mobilen Jugendarbeit tätig. „Aber ich wollte wieder zurück ins Allgäu“, sagt Lukas Bayer. Streetworker unterstützen in Kempten seit 1998 die jüngere Generation.

Für ihn ist es wichtig, dass sich die jungen Menschen beteiligt und gefragt fühlen, sagt Lukas Bayer. „Ich mag es auch, mich mit den Jugendlichen auf Augenhöhe zu unterhalten." Deshalb bezieht er sie in die Gestaltung der Räumlichkeiten in der Allgäuhalle mit ein, die den Streetworkern zur Verfügung stehen. Sein Team oraganisiert auch verschiedene Aktionen für junge Menschen in Kempten, sagt er. Im September fand ein Graffiti Workshop in der Pfeilergraben-Unterführung "U2 - Urban Underground" statt. Auch für den Winter sei einiges geplant. Das Ziel von Lukas Bayer ist es, das Stadtgebiet für die jungen Menschen neu zu gestalten. „Ich will den Jugendlichen helfen, dass sie sich in öffentlichen Bereichen aufhalten können."