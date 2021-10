Immer mehr Corona-Fälle in Kempten: Covid 19 ist jetzt „Thema der Ungeimpften“

Oberbürgermeister Kiechle fordert Impfskeptiker auf, sich seriös zu informieren. In Kempten und Immenstadt liegen neun Corona-Patienten auf der Intensivstation.

28.10.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Rasant schießen die Corona-Zahlen nach oben. Freitag lag die Inzidenz in Kempten bei 237,9, im Oberallgäu bei 268,1. Das macht vielen Menschen Sorgen. Auf den Intensivstationen in Kempten und Immenstadt liegen aktuell neun Corona-Patienten, sieben waren es vor einer Woche. Auf Normalstationen gibt es weitere 13 Corona-Fälle, fünf mehr als vorige Woche. (Hier lesen Sie: Corona-Zahlen gehen im Allgäu rasant hoch: Das sind die Gründe für den Anstieg)

OB Kiechle: Neun von zehn Corona-Patienten auf Intensivstationen sind ungeimpft

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, betonte Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei einer Sitzung des Schul- und Sportausschusses. „Wir wissen sehr genau, wie es in der Stadt aussieht.“ Demnach sind die wohl noch deutlich steigenden Zahlen ein „Thema der Ungeimpften“: Sie seien besonders stark betroffen – auch bei den ernsten Verläufen. Neun von zehn Corona-Intensivpatienten seien ungeimpft.

Problem ist laut Kiechle die zu große Zahl an Ungeimpften. Dabei sei die Impfung gegen Covid 19 die „richtige Antwort“ auf die Pandemie. Aktuell sind in Kempten und dem Oberallgäu um die 54 Prozent vollständig geimpft und 55,3 Prozent einmal. Bundesweit sind bereits fast zehn Prozent mehr komplett geimpft. Kiechle appellierte an Skeptiker, sich seriös zu informieren: 2,5 Milliarden Menschen hätten die Impfung; er könne sich keinen größeren Feldversuch vorstellen.

Faktencheck beantwortet Fragen zu Nebenwirkungen, Komplikationen und falschen Gerüchten

Über die Impfung informiert aktuell auch eine Broschüre des Klinikverbunds. Sie beantwortet Fragen zur Pandemie und der Impfung. In einem Faktencheck geht es um Nebenwirkungen, Komplikationen und Gerüchte. Hier finden Sie die aktuellen Besuchsregeln des Klinikverbunds Allgäu.

"Voreilige Schuldzuweisungen sind meistens falsch“, heißt es in der Broschüre: Beobachte man zehn Millionen Menschen zwei Monate lang, erlitten von ihnen statistisch 4025 einen Herzinfarkt und 3975 einen Schlaganfall. Zudem erhielten 9500 der Menschen eine neue Krebsdiagnose und 14 000 würden versterben. Und das alles „völlig unabhängig von einer Corona-Impfung oder Corona-Erkrankung“.

Lesen Sie auch

Neuer Corona-Stufenplan Österreich droht Ungeimpften mit Lockdown

Die Broschüre, die der AZ beilag, wird laut Klinik-Sprecher Christian Wucherer zusätzlich unter anderem an niedergelassene Ärzte, Apotheken und teils auch an nachfragende Unternehmen verschickt.

Das könnte Sie auch interessieren: