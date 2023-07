Immer mehr Läden stehen leer: Wie geht es in der Innenstadt Kempten weiter?

Kempten steht aus Sicht des City-Managements noch vergleichsweise gut da. Die Transformation sei in vollem Gange. Wie sieht das Zentrum in fünf Jahren aus?

18.07.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Der Trend ist nicht mehr aufzuhalten – und auch nicht neu: Der Online-Handel macht den Geschäften vor Ort seit Jahren zu schaffen. Das macht sich in Innenstädten bemerkbar. Hinter immer mehr Schaufenstern tut sich nichts. Kempten steht zwar nach wie vor vergleichsweise gut da, sagt Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements. Die Situation sei keineswegs als dramatisch zu bezeichnen. Doch auch hier zeige sich: Die Zahl an Leerständen in der Einkaufsinnenstadt nimmt zu.

