Immer wieder montags: Ein Besuch bei den Corona-Demos in Kempten

Mittlerweile versammeln sich in Kempten wöchentlich sogenannte Querdenker und Gegendemonstranten. Die Fronten sind verhärtet – Provokationen inklusive.

30.03.2021 | Stand: 18:41 Uhr

Die Woche in Kempten begann diesmal mit einer neuen Zahl: Das Robert-Koch-Institut meldete am Montagmorgen einen Inzidenzwert von über 200. Dieser gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100 000 Einwohner mit dem Corona-Virus infiziert haben. Tendenz steigend. Die Woche startete aber auch mit einem mittlerweile üblichen Auftakt: zwei Demonstrationen. Jeden Montag gehen in Kempten Kritiker der Corona-Beschränkungen aus dem Umfeld der sogenannten „Querdenker“ auf die Straße. Mittlerweile stellen sich diesen regelmäßig Gegendemonstranten gegenüber. Die Fronten sind verhärtet, eine Entspannung nicht in Sicht.