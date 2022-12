"Immerhin noch etwas zu essen" - Kemptener Zeitzeuge erinnert sich an Weihnachten während des Kriegs

Dass es in Europa wieder zu einem Krieg kommt, konnte sich der 90-jährige Wilfried Rager als junger Mann kaum vorstellen. Er blickt besorgt aufs Weltgeschehen.

23.12.2022

Ein kleines Bäumchen aus dem Wald mit Wachskerzen hat die Stube hell erleuchtet, erzählt Wilfried Rager. 1944 feierte der heute 90-Jährige Weihnachten mit seiner Mutter und den drei jüngeren Brüdern. Wobei, feiern könne man das eigentlich nicht nennen, denn vor allem erinnert Rager sich an die Sorge um den ältesten Bruder und den Vater, die zu dieser Zeit im Zweiten Weltkrieg kämpften. „Sie haben gefehlt und wir haben gehofft, dass wir sie wiedersehen.“ Trotzdem habe die Mutter versucht, für die Buben in dem kleinen Haus in Kottern so etwas wie Normalität zu schaffen. Spielzeug lag unterm Christbaum, sie warfen etwa gerne Murmeln. Sogar Plätzchen hatte die Mutter gebacken. Rager erzählt: „Dafür muss sie wohl mehrere Wochen Lebensmittelmarken gespart haben.“

