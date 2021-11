So tourt der Impfbus im November durchs Oberallgäu - so haben die Impfzentren geöffnet

Wo steht der Impfbus im Oberallgäu im November? Und wie sind im Impfzentrum Kempten und Impfzentrum Sonthofen die Öffnungszeiten und Termine zur Corona-Impfung?

11.11.2021 | Stand: 14:43 Uhr

Auch das Impfzentrum Kempten erhöht wegen der wieder steigenden Nachfrage nach Corona-Impfungen die Kapazitäten.

Beim BRK, das für das Impfzentrum in der ehemaligen Artillerie-Kaserne, zuständig ist, rechnet man, ab Mitte/Ende November an jedem Öffnungstag bis zu 400 Impfungen verabreichen zu können.

Derzeit kann jeder noch ohne Termin und vorige Anmeldung ins Impfenzentrum Kempten in der Kaufbeurer Straße 80 kommen.

Impfzentrum Kempten - Öffnungszeiten und Anmeldung (Stand 11.11.21):





Montag: geschlossen

geschlossen Dienstag: 14 bis 20 Uhr

14 bis 20 Uhr Mittwoch: 14 bis 20 Uhr

14 bis 20 Uhr Donnerstag: 14 bis 20 Uhr

14 bis 20 Uhr Freitag: 14 bis 20 Uhr

14 bis 20 Uhr Samstag: 14 bis 20 Uhr

14 bis 20 Uhr Sonntag: geschlossen

Ob es auch in den kommenden Woche so bleibt, dass man in Kempten für eine Corona-Impfung keinen Termin braucht, ist noch offen. Das BRK überlegt, für einen Block am Beginn eines Öffnungstages Termine zu vergeben und danach könne jeder kommen, wann er oder sie wolle.

Personalausweis und Impfpass sollten zur Corona-Impfung mitgebracht werden. Empfehlenswert ist auch eine vorherige Registrierung im Internet unter impfzentren.bayern.

Auch im zweiten Oberallgäuer Impfzentrum in Sonthofen kann man derzeit ohne Termin zur Immunisierung kommen. Die Einrichtung befindet sich im Salzweg 24.

Impfzentrum Sonthofen - aktuelle Öffnungszeiten (Stand 11.11.21)





Montag: geschlossen

geschlossen Dienstag: 12 bis 16 Uhr (Impfstoff BioNTech )

12 bis 16 Uhr (Impfstoff ) Mittwoch: 15 bis 21 Uhr (Impfstoff BioNTech , Moderna und Johnson & Johnson , solange der Vorrat reicht)

15 bis 21 Uhr (Impfstoff , Moderna und , solange der Vorrat reicht) Donnerstag: 12 bis 16 Uhr (Impfstoff BioNTech )

12 bis 16 Uhr (Impfstoff ) Freitag: 12 bis 16 Uhr (Impfstoff BioNTech )

12 bis 16 Uhr (Impfstoff ) Samstag: 12 bis 16 Uhr (Impfstoff BioNTech , Moderna und Johnson & Johnson , solange der Vorrat reicht)

12 bis 16 Uhr (Impfstoff , Moderna und , solange der Vorrat reicht) Sonntag: geschlossen

Die Impfzentren in Kempten und Sonthofen sind über die Impf-Hotline des BRK unter der Telefonnummer 0831-87023456 zu erreichen. Aktuell ist die Hotline von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr besetzt.

Fast täglich ist im Oberallgäu im November 2021 auch ein Impfbus und ein mobiles Impf-Team unterwegs. Auch hier bekommt man ohne vorigen Termin eine Impfung mittels mRNA-Impfstoff.

Impfbus im Oberallgäu: Termine und Standorte aktuell im November

11.11.2021, 13 - 16 Uhr Fiskina, Fischen

12.11.2021, 13 - 16 Uhr Rathaus, Immenstadt

13.11.2021, 13 - 16 Uhr Kurhaus, Oberstaufen

16.11.2021, 13 - 16 Uhr Touristinfo / Bahnhof, Oberstdorf

16.11.2021, 13 - 16 Uhr Bürgerzentrum, Sulzberg

18.11.2021, 13 - 16 Uhr Fiskina, Fischen

19.11.2021, 13 - 16 Uhr Rathaus, Immenstadt

19.11.2021, 14 - 19 Uhr Hochschule, Kempten

20.11.2021, 13 - 16 Uhr Kurhaus, Oberstaufen

23.11.2021, 13 - 16 Uhr Touristinfo / Bahnhof, Oberstdorf

23.11.2021, 13 - 16 Uhr Bürgerzentrum, Sulzberg

24.11.2021, 15 - 20 Uhr Kaufmarkt, Sonthofen

25.11.2021, 13 - 16 Uhr Fiskina, Fischen

26.11.2021, 13 - 16 Uhr Rathaus, Immenstadt

27.11.2021, 13 - 16 Uhr Kurhaus, Oberstaufen

30.11.2021, 13 - 16 Uhr Touristinfo / Bahnhof, Oberstdorf

30.11.2021, 13 - 16 Uhr Bürgerzentrum, Sulzberg

